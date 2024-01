La Marcia per la pace a Cesena: in cinquecento col vescovo

Cesena, 2 gennaio 2024 – Il primo dell’anno è sempre un giorno di buoni propositi. Il miglior buon proposito che esista, è anche il più difficile da raggiungere e riguarda la pace. La pace si costruisce in tanti modi, anche con le parole, anche con un corteo. Ieri pomeriggio poco dopo le 15 circa 500 persone si sono messe in cammino dietro al vescovo Douglas Regattieri partendo dalla chiesa di San Domenico per raggiungere il duomo in occasione dell’edizione numero 57 della marcia per la pace. Il cammino era accompagnato dagli altoparlanti che riproducevano il messaggio di Papa Francesco in relazione alla giornata e dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e pace. Parole che, in modi solo apparentemente lontani, segnano la nostra quotidianità. Perché, come ha poi riflettuto il vescovo Regattieri nel suo intervento in duomo, è vero che tra le pieghe della galassia delle nuove tecnologie si nascondono tanti rischi, ma è pur vero che vi crescono anche nuove opportunità. Prima del vescovo aveva preso la parola don Vincent Nagle, prete della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, figlio di madre israeliana (e padre statunitense) e con alle spalle tanti anni vissuti in Medio Oriente. Attualmente lavora come cappellano presso la Fondazione Maddalena Grassi a Milano, che prende in cura persone gravemente malate. Conosce bene e da vicino la questione palestinese e anche per questo il suo intervento è stato decisamente incisivo: "La pace non è legata a un’assenza (della guerra, ndr), ma a una presenza. Quella di Cristo. La pace non si conquista distruggendo il nemico, ma lasciandosi guidare da Dio".