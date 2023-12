Marcia per la pace dei quartieri: "Fermiamo le armi ovunque"

‘Uniti per la pace’. Dietro allo striscione azzurro che raffigurava una colomba ieri pomeriggio c’erano circa 200 persone che hanno sfilato dalla Malatestiana a piazza del Popolo, rispondendo all’appello lanciato dal collegio dei presidenti dei quartieri. A colorare il gruppo c’erano decine di bandiere arcobaleno, ma non era presente nessun riferimento di ‘parte’. Ed è proprio da questo che è partito il sindaco Lattuca nel discorso che ha chiuso l’evento: "E’ sempre giusto manifestare per chiedere la pace e il nostro territorio ha dimostrato di saper andare oltre alle parole. Qui abbiamo accolto gruppi di afgani in fuga dai Talebani, come tante donne ucraine scappate dalle bombe insieme ai loro figli. Il punto di partenza è condannare con fermezza e senza ambiguità chi si è reso responsabile dell’atto che ha acceso la miccia: dall’invasione da parte della Russia all’ingiustificabile attacco terroristico di Hamas contro la popolazione israeliana. Ogni guerra è differente, è generata da cause e da scelte. Ognuno può avere la sua visione, ma per venirne fuori, è imprescindibile trovare una vera volontà a livello di comunità internazionale di perseguire la pace". ‘Bandada, coro migrante’ ha curato gli interventi musicali, mentre il Masci ha ‘consegnato’ la luce della pace di Betlemme.