"Marcia per la pace: manifestazione di parte e propaganda"

La Lega di Cesena attacca frontalmente gli organizzatori della marcia per la pace tra israeliani e palestinesi che si è svolta martedì sera in piazza del Popolo. Si è trattato di una manifestazione silenziosa organizzata da Arci, Centro per la pace,Cgil, Libera e altre associazioni che hanno condannato le azioni di Hamas e la presa di ostaggi.

"Marcia della Pace? Non prendiamoci in giro – affermano i leghisti cesenati in una nota diffusa ieri – Dai cartelli alle bandiere sventolate, la pace che si prefigurava la maggior parte dei manifestanti cesenati sembra quella preconizzata da Hamas e dall’Iran ovvero la scomparsa di Israele e degli ebrei israeliani dalla cartina geografica. ‘Free Palestine’ significa questo. Continua il ballo delle fake e delle mezze bugie ripetute in decenni di propaganda ideologica di parte sul tema complesso e difficile che coinvolge Israele. Travisamenti diffusi da quell’area politica e culturale, israelofoba e antisemita, della sinistra anche cattolica e dell’estrema destra. Dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre non ci sono più dubbi: l’antisionismo, esercitato senza conoscere la storia del M.O., nasconde un profondo pregiudizio antisemita, un oscuro male dell’anima che ammorba parte dell’umanità da centinaia di anni. Due popoli-due Stati? Non ci crede più nessuno perché a rigettare l’accordo sono stati proprio le organizzazioni terroristiche palestinesi, spalleggiate dai loro finanziatori, in primis l’Iran, che negano il diritto a Israele ad esistere e quindi non possono accettare di fare la pace con uno Stato che non riconoscono. Israele deve scomparire come entità statale e come popolo, l’hanno scritto e dichiarato ripetutamente e l’Occidente ha nicchiato, fingendo di non vedere e non sentire, inviando risorse fitte spesso finite in armamenti. Ma il vero obiettivo del jihadismo, che i più lungimiranti avevano già previsto, si è finalmente disvelato con l’attacco di Hamas: non devono sparire solo Israele come avamposto della democrazia, della libertà e dell’Occidente, e tutti gli ebrei ma devono essere sottomessi l’Europa e il modello di vita occidentale, con il sovvertimento degli equilibri mondiali. Il problema, dunque, va oltre i palestinesi che sono solo un’arma di ricatto sacrificabile in mano a dittature teocratiche. Chi non lo capisce e continua a organizzare ‘marce finte’ fa solo il gioco di chi la pace non la vuole".