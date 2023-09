Marcialonga, libro per i podisti che non rinunciano

Presentato in Comune il libro ’Tri zeir datonda e Rubicoun’ scritto da Marina Seganti, dirigente scolastica in pensione, dedicato ai 50 anni della Marcialonga sul Rubicone. La prima edizione si svolse il 23 settembre 1973 e fu vinta da Loris Viroli, oggi ultrasettantenne podista con svariati record e vittorie sulle spalle, presente insieme al sindaco Filippo Giovannini, al vicesindaco e assessore allo sport Nicola Dellapasqua, al medico sportivo Italo Fantozzi, Mauro Vandi per RomagnaBanca e a Mario Ricci presidente della Podistica Seven organizzatrice della marcialonga, della quale sono stati festeggiati i 50 anni.

La prossima Marcialonga sarà domenica con la ’competitiva’ di 14 chilometri e la camminata ludico motoria di 14,7 e 3 chilometri. La partenza è alle 9.30 da piazza Borghesi, le iscrizioni si chiuderanno giovedì per riaprirsi il giorno della corsa.

Il libro è in vendita presso Edicolè e Bar Centrale, a Savignano. Ha detto l’autrice Marina Seganti: "Quando mi è stato chiesto di scriverlo ho risposto sì per la mia passione per la memoria e per la scrittura. Ho scoperto il desiderio di vivere e di crescere nei maratoneti. Il motto del podista è che ’C’è sempre un’altra volta’. Non si arrende, non rinuncia. E’ un libro che racconta le fatiche e le resistenze che sono però generative".

e.p.