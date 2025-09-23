Marcialonga sul Rubicone. Oltre cinquant’anni di corsa

Oltre cinquant’anni di corsa. Sono aperte le iscrizioni a Savignano sul Rubicone per la cinquantaduesima edizione della Marcialonga sul Rubicone, 33° memorial Roberto Lelli e 7° trofeo a ricordo di suo babbo Raffaello Lelli che si correrà domenica mattina 28 settembre. E’ organizzata dalla podistica Seven con il patrocionio del Comune di Savignano sul Rubicone.

Nel 1972 a Savignano sul Rubicone un manipolo di appassionati, Raffaello Lelli, Corrado Pozzi, Severino Campedelli, decise di costituire un gruppo sportivo e lanciare una gara podistica, la Podistica Seven che dal 1973 organizza la Marcialonga sul Rubicone, gara inserita nel programma della Federazione di Atletica leggera e dell’Uisp. La prima Marcialonga si è svolta il 23 settembre 1973.

Oggi la Podistica Seven è presieduta da Mario Ricci, affiancato da Nicola Rosati vice presidente, Corrado Dellabartola tesoriere, Luca Zamagni segretario e dai consiglieri Guido Campedelli, Enzo Colonna, Mauro Vandi, Paolo Gozzi, Walter Ventrucci, Alice Gobbi e Andrea Casadei e conta 230 soci di cui 110 bambini. Dal 2020 la società promuove un’articolata attività di atletica per ragazzi con base alla pista di atletica dello stadio comunale Giuseppe Capanni. Ha detto il presidente Mario Ricci: "Il nostro impegno continuo e costante si fonda sulla consapevolezza dell’importanza dell’attività sportiva per il benessere fisico e psicologico di bambini, ragazzi e giovani. Ringrazio RomagnaBanca per essere sempre vicino a noi".

Ha continuato Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano sul Rubicone: "Questa Marcialonga deve essere per noi un grande orgoglio per una città che si è fatta conoscere, dà disciplina, fa apprezzare Savignano come meta turistica, da scoprire e conosciuta, un grande richiamo. C’è chi fa la gara con la voglia di partecipare e con quella di vincere. Ringrazio la Podistica Seven per tutto quello che ha fatto in questi 52 anni per lo sport savignanese, romagnolo e nazionale".

La gara podistica competitiva, avrà un percorso tutto rinnovato, salendo dal viale dei cipressi dell’antico Castello di Ribano, rinomato per i suoi vigneti, la cantina e il vino pluripremiato, sarà di 14 chilometri e la camminata ludico-motoria con un percorso a scelta fra 14, 8 e 3 chilometri. La partenza avverrà alle 9.30 da piazza Borghesi, con ritrovo alle 8. Contributi di iscrizione: 14 euro fino al 24 settembre; 18 euro il giorno della gara, camminata ludico-motoria 3 euro solo il giorno della gara. Info.: podisticaseven.it/marcialonga.

Ermanno Pasolini