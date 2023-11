Marciapiedi dissestati, lamentele in via De Lubelza

"Come dobbiamo fare a portare in giro i nostri anziani in carrozzina, visto che ce li teniamo a casa, se le strade non sono percorribili e i marciapiedi oltre a non essere asfaltati, sono pieni di ghiaia e massacrati dalle radici dei pini e spesso sono occupati dalle auto in sosta?".

Lo sfogo arriva da Maurizio Domeniconi residente a Savignano in via De Lubelza che ogni giorno porta a fare un giro suo babbo Alberto, 88 anni: "L’altro giorno ho fatto un giro largo e nonostante le strade laterali a viale della Libertà siano tutte malmesse, sono arrivato in viale della Libertà, trovandomi di fronte a quello che quando si va in macchina si fatica a vedere: marciapiedi impercorribili, con la ghiaia, le radici dei pini e auto parcheggiate in modo selvaggio. La carreggiata, sempre a causa delle radici dei pini, è impercorribile con una carrozzina e quindi bisogna stare sulla mezzeria ad alto rischio incidente. Sono dieci anni che il Comune promette di sistemare l’ultimo tratto di viale della Libertà fra gli incroci con via De Lubelza e via Fratelli Rocchi fino a via Trebbi, ma finora sono state solo parole e promesse. Pensano solo alle piste ciclabili. Vorremmo sapere se quei pini verranno tolti e l’asfalto rifatto non solo quello della strada, ma anche i marciapiedi e quanti mesi o anni dobbiamo ancora aspettare".

e. p.