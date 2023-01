Marciapiedi e giardini nella morsa dei bidoni

di Luca Ravaglia L’introduzione della tariffa puntuale a Cesena sarà all’insegna della continuità rispetto al metodo della raccolta porta a porta già in vigore in città da anni e dunque non influirà in modo significativo sull’organizzazione logistica delle famiglie, che due giorni alla settimana continueranno a depositare all’esterno delle loro abituazioni bidoncini dei rifiuti organici (non conteggiati dalla tariffa puntuale) e dovranno provare a ridurre a due o tre volte al mese il conferimento dell’indifferenziato. Il che vuol dire che sui marciapiedi, in particolare di fronte ai condomini con molte abitazioni, continueranno a pullulare i bidoni abbinati a ogni singola utenza. Diversamente per esempio da quello che succede a Forlì, dove per restare nella cifra standard prevista dal Comune, ogni famiglia deve effettuare un numero di conferimenti (in bidoni più grandi) pari al numero di persone che compongono il nucleo: dunque un single ha diritto a due conferimenti, una coppia senza figli a tre e via dicendo. Ovviamente ogni metodo ha lati positivi e negativi.. Nel nostro territorio c’è il non trascurabile beneficio di poter liberarsi con maggiore frequenza degli indifferenziati, ma nella prima parte della mattina l’immagine dei bidoncini disposti in lunghe file sul marciapiede non è troppo elegante e...