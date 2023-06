Marco, 55enne ipovedente, vittima di aggressione, "Non ho paura, sporgeremo denuncia" Marco, 55 anni, ipovedente, è ricoverato in ospedale a causa di un'aggressione violenta. L'aggressore è ancora libero e l'aggredito chiede giustizia e danni. Una tragedia mai accaduta prima in quel luogo tranquillo.