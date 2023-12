Marco Duati vince il premio Montemaggi

A Savignano sul Rubicone presso lo show room "Montemaggi Designer" in via Roma 2, ha avuto luogo la premiazione della quarta edizione del concorso di pittura in memoria del cavaliere Dario Montemaggi, organizzato dalla associazione Pittori della Pescheria Vecchia, dal Comune di Savignano sul Rubicone e dalla Accademia dei Filopatridi. Sono stati 75 i quadri in gara per il concorso. Ha vinto Marco Duati di Sant’Angelo di Gatteo, con l’opera "Sister of Mercy"; 2° Maurizio Sansavini di Forlì "Tra sogni e bagliori", 3° ex aequo Alessandra Rinaldi di Meldola "Colline meldolesi" e Antonio Muto di Cesena "Pesaggio romagnolo". Premio della critica assegnato dalla Accademia dei Filopatridi a Lucio Cangini di Sarsina "Preziosità dell’Italia che verrà"; targa speciale del Comune di Savignano sul Rubicone a Silvia Orlandi di Savignano sul Rubicone "Ballerina di flamenco". Menzioni speciali a Piero Pineroli, Olena Solodiuk, Elena Raimondi, Bruno Retini, Loretta Montesi, Fabrizio Ceccarelli e Fabiana De Rubeis. Ha detto il sindaco Filippo Giovannini: "E’ un concorso che ogni anno acquista maggiore interesse. L’obiettivo è quello di arrivare a 100 quadri l’anno prossimo. Questa associazione è nata per fare crescere le proprie passioni. Savignano sta assumento un ruolo culturale molto importante. Siamo partiti con una stagione teatrale e il teatro Moderno tutto esaurito. E questa mostra ne è l’esempio: la cultura sempre più padrona di Savignano, con nostro grande piacere".

Il saluto della famiglia Montemaggi che ospita la mostra è stato portato da Lorenzo Sarti ed Elda Anelli. Inaugurata poi la mostra collettiva "Romagna e C." a cura di Associazione Pittori della Vecchia Pescheria. Mostra che resterà aperta fino al 21 gennaio 2024 dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

Ermanno Pasolini