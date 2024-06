Marco Giangrandi: "Cesena ha tante energie. Ma ha bisogno di essere risvegliata"

Un civico tout court che non intende farsi sedurre dal professionismo della politica e pensa al suo mandato (qualunque sarà dopo l’8/9 giugno) come un’esperienza di vita e di impegno da racchiudere tra due parentesi. Ecco l’identikit di Marco Giangrandi, sceso nell’agone delle amministrative sotto le insegne di due formazioni civiche ormai consolidate (Cesena Siamo Noi e Cambiamo) e di un partito con qualche aggancio al locale (Italia Viva).

Giangrandi, lei ha acquisito notorietà in città per la sua battaglia contro la soppressione del parcheggio in Piazza della Libertà. Però poi si è fatto catturare dalla politica.

"Non proprio, credo nell’impegno allo stato puro. Per me la politica non è passione ma dedizione, e per un periodo circoscritto. Mi darò un tempo per uscirne. Poi è vero che sono figlio delle lotta per piazza della Libertà che tanti hanno ingiustamente minimizzato, ma il mio impegno si è concretizzato dopo che sulla questione si erano già schierati i politici. Cito ad esempio lo scomparso Denis Ugolini. Mi ci sono trovato dentro, avendo un negozio che si affaccia sulla piazza. Poi l’attenzione si è allargata sul centro con il comitato ‘Centro anch’io’. Con l’obiettivo di riqualificare la piazza abbiamo raccolto le firme di 7.432 cittadini. Un lavoro enorme".

Una battaglia civica in contrapposizione con chi governava la città?

"Ero semplicemente convinto che quel progetto fosse sbagliato, ma non ho mai negato di aver votato per l’amministrazione di sinistra. Non seguo alcuna ideologia, né possiedo tessere di partito anche se mi sento repubblicano di formazione. Mi sono schierato con un partito solo come presidente del comitato cesenate di ‘Italia in Comune’ di Pizzarotti, di cui apprezzavo la trasversalità con l’obiettivo del bene comune. Poi me ne sono distaccato poiché aveva preso una deriva che non condividevo".

Come ha accolto la proposta di scendere in lizza per la poltrona di sindaco?

"Mi sono preoccupato, considerata la mia mancanza di tempo, che sottraggo anche alla famiglia. Non c’ho dormito per un po’, anche perché venivo da un infortunio che mi ha tenuto immobile per qualche mese. Ma ho sentito che dovevo impegnarmi, così come hanno fatto gli altri che animano le due liste civiche".

Come mai c’è anche un partito, ossia Italia Viva, nella vostra formazione?

"A questo proposito credo che vada evidenziato il coraggio di questa scelta. Italia Viva avrebbe potuto semplicemente accodarsi nell’alleanza di centro sinistra, e forse sarebbe stato per loro più produttivo. Questa loro decisione infonde coraggio anche a noi e riconosce la validità del nostro programma".

Qual è la battaglia che maggiormente vi caratterizza in questa sfida?

"Quella legata alla casa che per Cesena Siamo Noi parte da lontano, almeno 10 anni fa. Le ultime due amministrazioni non hanno sviluppato progetti che puntassero alla soluzione dell’emergenza abitativa. Premetto, però, che non è un problema esclusivamente cesenate poiché in generale riguarda tutte le città, dunque non ne vogliamo fare una battaglia solo elettorale. E’ un obiettivo che andrebbe portato avanti con tutti i partiti insieme. Mi piacerebbe che non fosse un progetto utopico".

Che altro?

"La sanità legata all’insediamento di un nuovo ospedale, che certo va ascritta all’Ausl Romagna e alla Regione, ma non dimentichiamo che è il sindaco il referente comunale della sanità. E’ una programmazione che va oltre il prossimo quinquennio ed è per questo che è essenziale per il nostro territorio. Su questo si esprime bene Italia Viva. Ciascuna delle nostre componenti, infatti ha una sua peculiarità. Oltreché Cesena Siamo Noi sull’emergenza abitativa, Cambiamo è orientata sullo sviluppo d’impresa".

In caso di ballottaggio con chi potreste apparentarvi?

"Per quanto riguarda il primo passaggio chiediamo semplicemente agli elettori di votare la nostra formazione. Altrimenti sarebbe un civismo falso. Il seguito dipenderà dai programmi. Il nostro comprende dieci punti che vorremmo vedere realizzati. Su questa base decideremo chi appoggiare. Non abbiamo preclusioni ideologiche, tutto si giocherà sulla possibilità di attuare quelle che consideriamo priorità e che sono condivisibili sia da destra che da sinistra".

Avete previsioni sul risultati elettorale?

"Ci sembra difficile fare previsioni, soprattutto perché gli schieramenti sono diversi rispetto alle precedenti amministrative. Inoltre le liste civiche partono sempre da zero, non dal riflesso di una base elettorale nazionale. Vedo che il centro sinistra è molto forte e che il centro destra è agguerrito. Chissà …". Com’è stato l’andamento di questa campagna elettorale, civile o con qualche sgarbo?

"In qualche occasione mi ha lasciato l’amaro in bocca, soprattutto quando il confronto si è spostato su questioni personali. Casi isolati e un po’ beceri che dimostrano come in certi casi lo scontro è avvenuto perché c’è stato chi non ha avuto argomenti forti per controbattere. Io ho cerato di restare sui temi ma ho notato la propensione a fare della filosofia. Chi si presenta per governare una città deve stare sul concreto. Credo che le persone che ci hanno ascoltato volessero sapere come sarà portata avanti l’azione amministrativa. In caso contrario finiremo per continuare a lamentarci che la gente non va a votare".

Che idea ha della nostra città? "E’ una città bellissima ma è una bella addormentata, con un potenziale enorme in termini di capitale umano che aspetta qualcosa per svegliarsi".

E’ pronto ad assumersi, comunque vada, un ruolo attivo in consiglio comunale?

"Prontissimo. Non mi tiro indietro per qualcosa a cui mi candido. In qualunque ruolo il mio compito lo svolgerò, e sarò presente".