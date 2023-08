Marco Marchi a Longiano: l'ottavo libro è la 'rivincita'

Marco Marchi, scrittore e imprenditore del gelato di Longiano, con il suo ottavo libro ’L’ariout’ (La rivincita) ha vinto il concorso ’Fara Excelsior 2023’ indetto dalla casa editrice Fara, a pari merito con Marco Mastromauro di Novara. Si tratta di 80 poesie, raccolte nel volume di Fara Editore (110 pagine, 12 euro). Tutte poesie nuove e originali nel dialetto madre romagnolo. Il libro verrà presentato ufficialmente nella sala ’Ilario Fioravanti’ di Longiano in ottobre.

Dice Marco Marchi: "Ho preferito aspettare la fine dell’estate e delle ferie per dare modo a tutti di potere presenziare alla presentazione del nuovo libro. Le poesie riguarderanno personaggi longianesi e la mia vita di imprenditore del gelato, le cui ricette sono finite anche all’estero compresa una grande gelateria di Miami in Florida. Si tratta di personaggi longianesi che hanno animato la vita del paese e ora quasi tutti scomparsi. Una sorta di’ Spoon river’ romagnolo con l’intento di dare vita a questi personaggi e non farli dimenticare nella memoria della gente".

Marchi parla anche della sua vita di poeta: "Mi sono sempre definito il poeta della difficoltà. E lo dimostra il fatto che nel penultimo libro ’Ai sarem sempra’ (Ci saremo sempre) ho voluto tradurre in poesia dialettale due celebri poesie del grande Giovanni Pascoli: ’La cavalla storna’ e ’X Agosto’. Il verso che mi ha maggiormente impegnato è stato l’ultimo di ’X Agosto’: "Quest’atomo del Male" che ho tradotto "Ste breisal ad tera sgneda da e’ Mel". Marco Marchi, che ha la sede della gelateria principale a Crocetta di Longiano e altre due a Milano Marittima e a Rimini, ha pubblicato il suo primo libro ’Quelli dell’Eldorado’ nel 1986, poi ’Il gelato è una cosa seria’ nel 2004, ’Terra e destino’ nel 2008, ’Sulle orme di Rocky Marciano’ nel 2017, ’Gianni di Bologna’ nel 2019, e ’Os-cia!’ nel 2020.

