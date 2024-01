Marco Parolo giovedì al Panathlon. Presenta il suo libro ’Quando giochi’

Marco Parolo (38 anni, foto), uno dei più importanti giocatori passati da Cesena (dove ha trovato il trampolino di lancio verso una grande carriera), torna a Cesena. Lo farà giovedì 18 gennaio alle 20,15 alla serata del Panathlon Club, presso il ristorante Cerina di San Vittore, per presentare il libro ‘Quando giochi’ scritto insieme al giornalista di Dazn, Marco Cattaneo. Un volume agile, simpatico, sportivamente didattico che verrà regalato ai soci.

Marco Parolo arrivò a Cesena dal Verona voluto da Bisoli che l’aveva già allenato a Foligno. In bianconero è rimasto dal 2009 al 2012, una stagione in B e due in A, 104 presenze e 11 reti comprese quella di Piacenza decisiva per la promozione in A e una a Bologna in un derby vinto nella massima serie.

Ha avuto poi una grande carriera giocando a Parma e a lungo nella Lazio dove ha vinto due Supercoppe italiane e una Coppa Italia, 36 presenze in azzurro, oggi è commentatore di Dazn e gestisce una scuola calcio nella sua Gallarate.