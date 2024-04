Marco Pesaresi, l’amore dietro uno scatto. Mercadini racconta la vita del fotoreporter

"Vi amerò per le strade del mondo", una dedica che gli era cara e con cui il fotografo riminese Marco Pesaresi corredava il suo ultimo libro fotografico "Rimini", il cosiddetto libro del cuore (uscito postumo), prima di dare un addio volontario alla propria esistenza terrena. L’attore Roberto Mercadini prende in prestito quelle parole per raccontare, dal palco della sala Allende di Savignano sul Rubicone, domani alle 21, il fotoreporter scomparso nel 2001, attraverso le sue fotografie e i suoi scritti. Una messa in scena anticipatrice dell’apertura della fototeca che a Palazzo Vendemini accoglie l’archivio fotografico di Pesaresi, donato da sua madre Isa Perazzini. Un archivio che custodisce oltre 55mila documenti fra negativi, provini, stampe, diapositive, fotografie. A suggello di un preesistente legame affettivo, a suo ricordo e della sua eredità fotografica, il Comune di Savignano promuove annualmente il "Concorso Marco Pesaresi per la Fotografia Contemporanea", per valorizzare il linguaggio della fotografia e della cultura visiva.

"L’intento del mio monologo – spiega Mercadini -, è quello di fare conoscere la vita e le capacità professionali di Pesaresi, che è stato un grande artista visivo o, per chi lo conosce già, di approfondirne maggiormente diversi aspetti più intimi. Mostrerò, attraverso la proiezione su di uno schermo, le foto da lui realizzate e nel contempo le illustrerò basandomi sugli scritti con cui Pesaresi le corredava. Quell’uomo tormentato ha documentato fenomeni sociali quali immigrazione, droga, prostituzione, ma anche l’azdora vicina di casa. Incappando anche in ‘foto fallite’ che sceglieva di non scattare o di scartare per una sua forma di delicatezza". Dunque, un fotografo che non parlava solo attraverso le immagini còlte dal suo obiettivo, ma che le accompagnava con impressioni personali. "Uno dei più impegnativi e suggestivi reportage fotografici – chiarisce Mercadini - è ‘Underground’, sulla brulicante e variegata vita nelle metropolitane di 10 grandi città del mondo, una sorta di inferi fisici e metaforici. Lì Pesaresi fa uso del colore per fissare la materia e descrivere quella umanità anche attraverso il colore della pelle. Da notare che Pesaresi non gradiva la foto a tradimento, lo scatto rubato, ma attuava un processo di avvicinamento al soggetto prescelto, cui riservava una forma di amore della durata del tempo di qualche scatto". Sono invece in bianco e nero le 25mila foto di Rimini e la Romagna, uno struggente e malinconico ritratto della sua città natale e dei personaggi, che diventerà un libro nel 2003 e una mostra. "Avrebbe voluto intitolare quell’album ‘Stupore natio’, usando le parole del poeta Giovanni Pascoli, ma poi – chiosa Mercadini - è stato solo "Rimini".

"Riflettendo su questa travagliata esistenza m’accorsi di saper amare. Vi amerò per le strade del mondo" ha lasciato scritto Pesaresi prima di gettarsi con l’auto nelle acque del suo mare, a 37 anni, con in tasca le banconote di tanti Paesi che aveva immortalato. Le sue foto sono state pubblicate su riviste come Panorama, L’Espresso, Geo, El País, Sette, The Independent, The Observer. Ha esposto ad Arles, nell’ambito dei Rencontres Internationales de la Photo, e a Perpignan, nell’edizione 1996 del Festival Visa pour l’Image; la citata mostra Underground ha girato molte città europee.