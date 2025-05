Marco Vandelli celebra la salvezza del Cesena Basket 2005 in Divisione Regionale 1

Marco Vandelli, coach della Cesena Basket 2005, si gode il momento: un sabato di relax, con la temperatura che sale e la primavera che mette di buon umore. Anche se non tanto quanto i risultati della sua squadra. Vandelli, vi siete salvati al fotofinish, conquistando con pieno merito il diritto di restare in Divisione Regionale 1 e recuperando con quattro vittorie consecutive una situazione che pareva compromessa.

"C’è stato da sudare tanto, è vero, ma così è stato ancora più gratificante: la salvezza ce la siamo davvero meritata. La volevamo tutti, la società, lo staff e i giocatori e tutti ci abbiamo creduto fino in fondo. E’ per questo che ci siamo riusciti".

Da dove è partito? "Da ciò che accadde lo scorso anno. Inanellammo 12 sconfitte consecutive e ricordo bene il momento in cui entrai nello spogliatoio il primo giorno della settimana che seguiva il dodicesimo ko: vidi le facce di un gruppo che non aveva alcuna intenzione di arrendersi. E non lo fece. Mi sono reso conto che avremmo potuto ripeterci anche questa volta".

Eravate finiti spalle al muro, ultimi staccati nel girone playout. "Ma abbiamo ritrovato gran parte dell’organico ripresosi da infortuni, malattie e assenze varie nel momento cruciale. Siamo saliti di colpi, prima in allenamento, poi in partita. E da lì abbiamo sempre vinto".

La sua firma è innegabile. "Sono contento del lavoro fatto, ma serve il ‘noi’. A partire dalla citazione del mio vice, Lucio Paganelli. Abbiamo lavorato insieme, riuscendo a tenere alte le motivazioni dell’intero gruppo: dai giovani che cercavano spazio, ai veterani che non hanno mai smesso di divertirsi. Perché in effetti il punto è questo: ogni volta che vai ad allenarti devi farlo col sorriso. Volevamo che tutti fossero contenti e credo che sia andata proprio così".

Si è diverto anche il pubblico. "Vedere il palazzetto pieno è bellissimo, sapere che a riempirlo sono i ragazzi del nostro vivaio vale ancora di più. E’ successo anche in occasione dell’ultima gara interna, che era importantissima e si giocava in contemporanea con Barcellona – Inter. Credo che chi sia venuto non si sia affatto pentito di esserci".

Parliamo del roster. "La scorsa estate eravamo partiti contando sull’apporto di Dell’Omo, fiore all’occhiello del gruppo, e Santoro, altro importante punto di riferimento. Il primo è rimasto fuori tutta la stagione. Il secondo quasi. Con loro avremmo potuto giocare i playoff? Non lo so, ma in definitiva è ‘l’avremmo potuto’ che non mi piace. Non amo guardarmi indietro o recriminare: si va in campo con chi c’è, perché chi c’è mette il massimo, sempre".

Ha dato ampio spazio ai giovani. "Abbiamo costruito un gruppo in simbiosi con l’Under 19 gold, che peraltro ha disputato una stagione convincente, fatta di tanti impegni e ancora più sacrifici, che sono però serviti a maturare. Il nostro intento resta quello di valorizzare il vivaio, nell’ottica di fare da trampolino di lancio ai percorsi cestitici dei nostri ragazzi. Ci stiamo riuscendo e ne siamo soddisfatti. Continueremo così".

Lei che farà? "Nei prossimi giorni mi siederò al tavolo con la società. E’ già tempo di pianificare il futuro e io gioco a carte scoperte: mi piacerebbe tantissimo restare e continuare a portare avanti questo progetto, a partire dalla prima squadra, che vorrei continuare ad allenare con un occhi di riguardo verso il settore giovanile. Sono in ogni caso a disposizione, pronto a coprire qualsiasi incarico mi dovesse venire affidato".