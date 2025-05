Marco Vandelli rinnova con Basket 2005 fino al 2025-26

Marco Vandelli cala il tris. Il tecnico cesenate che ha trascorso le ultime due stagioni alla guida della Basket 2005, lunedì sera ha raggiunto l’accordo con la società per prolungare la collaborazione anche nella stagione 2025-26. Vandelli, è stato un riconoscimento al suo lavoro.

"La società ci è stata molto vicina per tutta la stagione, affrontando insieme a noi i tanti imprevisti che si sono succeduti lungo il percorso. Tra infortuni e assenze varie, non è stato facile, ma grazie all’impegno e al lavoro di tutti siamo riusciti a salvarci nel campionato di Divisione regionale 1. Avevo fin da subito espresso il mio interesse a rimanere, so che il club, nel quale sono cresciuto da atleta, ha considerazione di me e questo è un ulteriore stimolo. Abbiamo trovato l’accordo in un attimo".

Col roster al completo probabilmente vi sareste giocati la promozione? "Avrei voluto vedere almeno una volta in campo il gruppo che avevamo costruito durante l’estate e che credo sarebbe stato decisamente competitivo. Non importa. Ora si ricomincia".

Da dove? "Da chi ci ha portati fin qui. La prima cosa che voglio fare, è parlare con tutti gli atleti che erano parte della squadra. Sarebbe bello consolidare il percorso insieme a loro".

Dell’Omo, che avrebbe dovuto essere una pedina cruciale, ha saltato l’intera stagione. Potrebbe riprovarci nel prossimo campionato? "Difficile, sta iniziando un percorso importante, di vita e di lavoro, giusto partire da lì. Lo ho chiamato e scherzando gli ho detto che mi piacerebbe vederlo in campo più dell’anno scorso. Per riuscirci gli basterebbe un minuto".

Gli altri? "Peccato salutare Oscar Pezzi, che si trasferirà a Stoccolma per un dottorato. Lo abbraccio e gli auguro ogni bene. Lo merita".

I giovani? "Sono il nostro propulsore, ma il fatto che la società voglia investire su di loro non significa che i ragazzi abbiano il posto automaticamente garantito. Le cose te le devi guadagnare, con l’impegno, il sacrificio e l’entusiasmo. Non vogliamo prime donne, cerchiamo persone che credano nel gruppo, che portino sorrisi e determinazione. Nocerino e Ivan Pezzi in questo sono stati encomiabili".

Il vivaio sta crescendo bene. "Merito del nostro staff tecnico. Vogliamo offrire a tutti le migliori opportunità per crescere".

Luca Ravaglia