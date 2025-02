Marconi incanta la Dance Dream

Le insegnanti e le allieve della Dance Dream hanno vissuto una esperienza unica. Non capita infatti tutti i giorni di sostenere uno stage sotto gli occhi del grande Saverio Marconi, padre del musical italiano, fondatore della Compagnia della Rancia, direttore artistico della Scuola di recitazione di Tolentino e regista di tutti i più importanti spettacoli nazionali, tra cui "Pinocchio il grande musical", lo show-evento scritto con i Pooh e Pierluigi Ronchetti. Nella scuola di danza di Cesenatico si è tenuto una stage ricco di emozioni, in previsione del suo progetto legato proprio a Pinocchio. "Ascoltare Saverio Marconi – spiegano le docenti Ilaria e Federica Esposito – è stato emozionante sia per noi che per gli allievi. E’ stata un’esperienza formativa molto preziosa visto che stiamo lavorando ad una versione amatoriale dello spettacolo di Pinocchio".

g.m.