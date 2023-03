Marcorè sulle orme di Marino Moretti

Neri Marcorè è tornato a Cesenatico per scoprire i segreti dello scrittore e poeta Marino Moretti. L’attore, che ha già realizzato una serie di video all’interno della casa sul porto canale dove Moretti visse nel secolo scorso, in questi giorni è impegnato in nuove riprese, realizzate con il contributo del Comune, il sostegno della Fondazione Fruttadoro Orogel e Publisole. Continua dunque il forte legame tra Marcorè e Cesenatico nel segno del ricordo di Marino Moretti. L’artista marchigiano, presente nelle vesti di conduttore dell’ultima cerimonia del Premio Moretti al teatro comunale, ha già messo il volto e la voce in una serie di clip dedicate al poeta e alla sua dimora storica.

Nei giorni scorsi è tornato per effettuare nuove riprese sul porto canale, per un lavoro prodotto da Horizon Video Forlì. Le puntate escono a cadenza mensile sui profili social del Comune di Cesenatico e di Casa Moretti che li rende disponibili anche sul proprio canale YouTube. Tutti possono vedere i filmati e questo nella volontà degli autori è anche un modo per avvicinare i giovani al ricordo di un grande intellettuale. I primi quattro video realizzati segnano una sorta di mappa alla scoperta dei luoghi e della casa del poeta. ’Casa’ e ’Cucina’ sono già online e prossimamente verranno lanciate anche le puntate dal titolo ’Giardino’ e ’Mare’.

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e l’assessora Emanuela Pedulli sono molto soddisfatti della collaborazione con il noto attore: "Neri Marcorè è ormai un cittadino di Cesenatico acquisito. Conosce la nostra città, frequenta i locali sul porto canale ed averlo qui è un grande onore. Il nostro lavoro per rendere Casa Moretti un luogo sempre più aperto alla città va avanti e siamo convinti che questa nuova serie di video sia un modo per allargare il target di pubblico e provare a coinvolgere sempre di più i giovani".

Giacomo Mascellani