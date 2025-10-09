Marè, post richiama la Meloni. Disappunto di FdI

Uno dei più importanti locali della riviera romagnola ed un esponente di Fratelli d’Italia, stanno dando vita ad una polemica tanto curiosa quanto inusuale. Accade a Cesenatico, dove nei giorni scorsi il Maré, il noto stabilimento balneare e ristorante sul molo di Levante di proprietà della famiglia Zaccheroni, ha pubblicato un post sulla pagina social, dove ha scritto "il Maré chiude il martedì ed il mercoledì. Meloni: Decisione al solo scopo di mettere in difficoltà il Governo". A quel punto oltre settecento persone hanno meso dei like, oltre duecentoquaranta hanno commentato (chi a favore e chi contro), e ci sono state anche delle condivisioni del post. Ma c’è anche chi non ha gradito e fra questi si è esposto Emilio Zarrelli, capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, il quale, tramite il profilo del Circolo Tricolore del partito, ha scritto "state tranquilli…non verremo a trovarvi nemmeno il giovedì, il venerdì, sabato, domenica e lunedì…Saluti". In sostanza a FdI non è piaciuta la battuta del Maré e Zarrelli spiega il motivo: "Cose del genere non fanno bene a Cesenatico e sono l’ulteriore dimostrazione che politica e attività economiche non dovrebbero mai essere mischiate; sinceramente potevano evitare, hanno preso un granchio".

g. m.