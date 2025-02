Maria, 102 anni a tutta vita: “Il mio segreto? L’allegria e faccio ancora la sfoglia”

Cesena, 24 febbraio 2025 – Quegli occhi celesti, buoni e vivaci. E la sua risata. Una risata così calorosa e avvolgente che non si può dimenticare. Maria Cedioli, nata a Santa Sofia a Forlì nel 1923, da anni vive a Cesena, con la figlia e il genero. Un’energia rara e invidiabile che le permette, a 102 anni, di indossare il grembiule la mattina e fare ancora la sfoglia (quasi ogni giorno). Crea pasta fresca con le sue mani, anziane sì, ma affatto stanche.

Maria, ci racconti qualcosa di lei.

“Io ho più di cent’anni. Cento anni sono tanti, è un pezzo che cammino. Ma ho la memoria, gli occhi, le mani, per poter fare. Il segreto è non fermarsi mai. Ho una bella famiglia, con una figlia, due nipoti e tre pronipoti. Loro non rinunciano alle mie tagliatelle”.

A 102 anni non fa fatica a tirare la sfoglia con il mattarello?

“No, non faccio fatica. Fare la sfoglia mi rende felice. (Si ferma e ride). Ci vuole forza per lavorare le uova e la farina con il mattarello. Ma a me la forza non manca”.

Qual è il suo segreto?

“L’allegria e mi circondo di persone che mi vogliono bene. Vivo con mia figlia Luciana di 75 anni e mio genero Gilberto. Sono due tesori. Mia figlia faceva la maestra elementare e suo marito l’assicuratore”.

E lei, Maria, che ricordi ha della sua vita?

“Io avevo 11 fratelli, e la mia mamma ci faceva rigare dritti. Ero piccola quando ho imparato a tirare la sfoglia, avevo 7 anni. Al tagliere sul tavolo non ci arrivavo e mi mettevano sotto i piedi i cassoni dell’uva. Poi mi davano il mattarello. Andavo d’accordo con tutti i miei fratelli. Vivevamo in campagna e quando sono cresciuta sono andata a imparare il mestiere di sarta”.

Come ha conosciuto suo marito?

“Lavoravo da una famiglia a Cesena, cucinavo per loro e lì ho incontrato mio marito. La mia mamma era contenta del mio nuovo fidanzato, a differenza dei primi. Dei primi fidanzati diceva sempre: “Maria quello non fa per te“. Mio marito purtroppo è morto tanti anni fa”.

Come passa oggi le sue giornate?

“Dipende. Ieri ho fatto i tortelli. A volte lavoro con l’uncinetto, o asciugo i piatti. Altre volte ci sono le erbe da preparare. Allora le metto a bagno e le lavo. Ogni tanto guardo un po’ di tivù, ma leggo solo i titoli. Sa, non sento tanto bene, ma non voglio gli apparecchi acustici. Leggo i giornali, ma senza occhiali. E, quando mio genero mi porta in campagna, col rastrello spazzo le foglie”.

Come fa ad avere così tanta energia?

“Bevo il caffè della moka tutte le mattine, è quello che mi tiene su. Mia figlia non mi fa mai mancare i biscotti, e mangio le fette biscottate con il cioccolato. Il dottore dice che ho una glicemia ottima”.

Ha insegnato i segreti del mestiere a figli e nipoti?

“Ho spiegato loro come tirare una sfoglia sottile e senza buchi. Ho anche lavorato da una famiglia a Cesenatico, da un dottore, cucinavo per loro. Che bel periodo”.

E la sua esperienza a Casa Artusi, che da Forlimpopoli diffonde la cucina di casa in tutto il mondo, come è andata?

“Come mi sono divertita. Mi hanno dato il mattarello in mano per realizzare una sfoglia bella larga e bella gialla. E ho cucinato davanti a loro. Poi mi hanno regalato la targa ‘Maestre di Sfoglia’. Io ringrazio la Madonna tutti i momenti perché mi dà tutta questa energia e questa forza e voglia di fare. Ho più di cento anni, non sono mica pochi, sono una bella fila. Però ho ancora la memoria, gli occhi. Lo sa che infilo l’ago senza occhiali?”.