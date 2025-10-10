Maria Madre della chiesa, la festa di Boschetto

Il quartiere di Boschetto è in festa. Nella chiesa immersa nel rione verde di Cesenatico, adiacente il parco di Levante, entra nel vivo la festa intitolata a Santa Maria Madre della chiesa. Stasera, dalle 20.30 si terrà la preghiera del rosario per la pace. Domenica alle 10 ci sarà una processione che unisce due chiese; si partirà infatti dalla chiesa di San Giuseppe sulla vena Mazzarini all’altezza del ponte di via Bologna, con la statua della Madonna, per poi percorrere il ponte, dove il corteo imboccherà a sinistra viale Cesare Abba, quindi un breve tratto di via Milano, viale XXV Luglio, via Torino, viale Cesare Abba, via Sassari, via Gastone Sozzi, via Zara e nuovamente viale Cesare Abba, nell’ultimo tratto, passando davanti all’ospedale sino a raggiungere la chiesa prospiciente.

Al termine della cerimonia, molto sentita dai fedeli e dagli abitanti di Boschetto, sarà celebrata messa alle 11, cui seguirà un aperitivo a mezzogiorno. Alle 12.30, nel campetto della chiesa si terrà un pic nic, con le famiglie che possono portare il cibo per il pranzo.

Al medesimo orario aprirà anche lo stand gastronomico, dove è possibile acquistare a prezzi contenuti dei piatti di pasta, la tradizionale piadina farcita e altri manicaretti. Nel primo pomeriggio, a partire dalle 14, all’interno del parco della parrocchia di Boschetto, si terrà una grande festa, con una gara di go kart a pedali per bambini e altri giochi, mentre gli adulti potranno giocare a carte per il torneo di maraffone, tiro alla fune e corsa con le cariole.

Alle 16 si terrà lo spettacolo del Mago Cotechino ed alle 17 riprenderanno i giochi, saranno allestite una grande pesca di beneficenza, il gioco dei 90 numeri e si rinnoverà la tradizione dello stand gastronomico che proporrà la polenta cucinata dagli stessi volontari della parrocchia.

La partecipazione ai giochi è gratuita e aperta a tutti, si paga soltanto ciò che si consuma. All’iniziativa hanno aderito molte famiglie residenti nel quartiere e la festa è sostenuta anche con il contributo di privati e di famiglie di volontari che aiutano la parrocchia. Il ricavato della festa parrocchiale di Santa Maria Madre della chiesa verrà utilizzato per sostenere iniziative a scopo benefico. Gli interessati possono avere informazioni telefonando allo 0547 83347 oppure recandosi direttamente nella parrocchia al numero 53 di viale Cesare Abba, dove c’è il principale ingresso del parco di Levante.

Giacomo Mascellani