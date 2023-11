Maria Stuarda, una regina per due al Bonci

Da giovedi a sabato alle 20.30, e domenica alle 16, al Bonci, va in scena "Maria Stuarda" di Friedrich Schiller, per la regia di Davide Livermore. Sul palco due primedonne della scena teatrale: Laura Marinoni (premio come miglior attrice alle Maschere del Teatro Italiano 2023) ed Elisabetta Pozzi. Fin qui la certezza della loro presenza nelle vesti di protagoniste, ma chi interpreta il ruolo di Mary Stuard cattolica regina di Scozia e della protestante regina Elisabetta I d’Inghilterra, non è prestabilito. Nel prologo, sotto gli occhi del pubblico, sarà una leggera piuma sospinta dal caso a posarsi sull’una o sull’altra decidendo la "sorte" delle due grandi interpreti le quali, ogni sera, si trovano fino all’ultimo a non sapere chi incarnerà Maria e chi Elisabetta. L’idea di affidare alla sorte (o a un angelo), i ruoli intercambiabili è del regista Davide Livermore, la cui impronta visionaria è forte e tangibile. Lo spettacolo di tre ore (con intervallo), affianca alle protagoniste la cantautrice Giua alla chitarra elettrica, e altri cinque tra attrici e attori Gaia Aprea, Giancarlo Judica Cordiglia, Linda Gennari, Olivia Manescalchi, Sax Nicosia) che interpretano più di un ruolo a testa.

I costumi di Marinoni e Pozzi portano la firma glamour e rock degli stilisti Dolce & Gabbana. "Maria Stuarda" è una grande prova attoriale richiesta alle interpreti principali, perché la psicologia delle due regnanti è profondamente diversa: Maria sembra l’incarnazione della femminilità debole, mentre Elisabetta è costretta dalla ragion di Stato a mascolinizzarsi. Ma nel corso del dramma ci saranno ribaltamenti psicologici ed emotivi. Questa tragedia per il regista porta in sé una riflessione sul rapporto tra femminilità e potere: "Schiller è uno dei geni del teatro di tutti i tempi – scrive Livermore –; nella hit parade dei grandi raccontatori di storie e di affetti umani rimane sempre nella top five. È il drammaturgo, l’uomo di teatro che ha compreso quanto una delle cose fondamentali per creare vertigine in una società sia partire da storie straordinarie e dalla qualità del racconto di queste storie. Con molteplici livelli di comprensione, a partire proprio dall’intreccio, che si dipana con colpi di scena capaci di ispirare gli autori dei feuilleton ottocenteschi o gli sceneggiatori delle serie Netflix. Ogni scena porta con sé un "colpo di teatro", un avanzamento improvviso, un cambio di inquadratura emotiva di ogni personaggio. Insomma, Schiller è magistrale nel gestire la funzione narrativa e nel far entrare all’interno dell’arco del racconto una profonda indagine sull’animo umano, sulle emozioni di ciascuno di noi. E, nel caso di Maria Stuarda, sul ruolo della donna".

Raffaella Candoli