Mariani: "La mia musica riparte con il trattore"

È senza dubbio uno degli artisti più eclettici della scena musicale romagnola. Nel suo orecchio, particolarmente amante dei suoni analogici, ogni rumore può trasformarsi in accordo, anche il rombo di un trattore. È nato proprio così, percorrendo con il suo mezzo agricolo i boschi dell’alta valle del Savio, il suo nuovo progetto, in cui concentra un po’ tutte le intuizioni e le sperimentazioni sonore degli ultimi 30 anni. Si chiama per l’appunto ‘Il Trattore è Musica’ ed è l’ultima trovata di Mirco Mariani, musicista e compositore originario di San Piero in Bagno che con i suoi Extraliscio ha portato le tradizioni della sua terra alla ribalta sulla scena nazionale. Lo presenta in anteprima assoluta domani sera alle 20.30 al rifugio Trappisa di Sotto, "un luogo eterno", come lo definisce lui stesso, immerso nella natura del parco delle Parco delle Foreste Casentinesi, vicino al borgo di Strabatenza. "Sarà la data zero di un nuovo tour, il live definitivo", rivela.

Mariani, cos’è ‘Il Trattore è Musica’?

"È un nuovo progetto in cui gli strumenti acustici si fondono con l’elettronica più potente, dove anche il rumore trova il suo spazio e dove il rombo del trattore diventa musica!".

Il suono del mezzo agricolo le ha dato l’ispirazione?

"Proprio così. In quest’ultimo anno sabbatico, in cui per la prima volta in vita mia ho preso una pausa dalla musica, ho passato molto tempo nella mia casa a Ensini, a Bagno di Romagna (mentre oggi, con la famiglia, vive a Bologna, ndr), e ho riscoperto il mio amore per questi luoghi. Mi sono dato ai lavori di pulizia delle strade, insieme al mio vicino, ho comprato un trattore e con questo ho percorso spesso i boschi, in cerca di una nuova sintonia".

Con chi?

"Con la musica. Viaggiando spesso, in tour, mi sono accorto che il ‘male’ assoluto della musica italiana contemporanea è la radio. Trovo che le canzoni che passano oggi in radio siano bruttissime. Avevo bisogno di prendere un attimo distanza da questo mondo, dalle logiche discografiche, dalla pressione che sta dietro l’uscita di un disco, o peggio ancora di un singolo, parola che odio".

Quindi ha detto basta agli Extraliscio?

"Mirco Mariani è Extraliscio ed Extraliscio è un progetto aperto, dove ci sta dentro tutto il mio mondo. Oggi Il ‘punk da balera’ lascia spazio alla nuova ondata del ‘Trattore è Musica’. Elisabetta Sgarbi è la produttrice, mia moglie Anna mi affianca al management".

Ha ritrovato la sintonia?

"Certo, a bordo del mio trattore! Io cantavo e ‘lui’ faceva le armonie: mi sono trovato così per le mani tanto materiale nuovo, 25 canzoni. Ho scelto le migliori e con queste ho deciso di ripartire. I nuovi brani, poi, hanno contaminato le migliori canzoni del mio repertorio passato, dai Mazapegul ai Saluti da Saturno, da Fwora Jorgensen agli Extraliscio, che oggi riproponiamo dal vivo in una nuova veste sonora".

Da chi è composta la nuova band?

"Mi accompagnano in questa nuova avventura Gaetano Alfonsi alla batteria, Milko Merloni al basso e contrabbasso, Nicolò Scalabrin alla chitarra e Antonio Falcone al mixer e suoni. Il quintetto poi, a seconda delle occasioni, si arricchisce di una parte sperimentale con ospiti speciali: Peter Pichler al trautonium, Massimo Simonini al theremin e Luigi Savino al synth modulare. L’ultimo strato è l’orchestra, per i live più goliardici, da piazza: sul palco tornano con me Mauro Ferrara (voce), Enrico Milli (tromba e fisarmonica) e Luca Casadei (fisarmonica e transicord) degli Extraliscio".

Dopo la data a Trappisa, dove suonerete?

"Il calendario è ancora in divenire. La formazione live, come detto, è modulare, posso esibirmi anche in piano solo. L’ambizione è quella di portare ‘Il Trattore è Musica’ anche nei luoghi più insoliti e più intimi, in un teatro piuttosto che su una barca. E di tornare nei club, un ambiente che mi è molto mancato in questi anni".

Carlotta Benini