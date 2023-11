Marianne e JJ Vianello al Noi Lounge

Marianne Solivan, JJ Vianello e i Brutti Sbarbi Sanitari, sono i protagonisti della tre giorni di concerti al al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. Questa sera, alle 21.30, si inizia con Marianne Solivan, una cantante con una presenza scenica imponente, in grado di affascinare il pubblico con la sua gioiosa. Dopo aver suonato e inciso dischi con artisti molto quotati, la Solivan è cresciuta ancora e a Cesenatico oggi condividerà il palco con musicisti di profilo internazionale nel panorama jazz, che sono Daniele Gorgone al pianoforte, Marco Piccirillo al contrabbasso e Gaetano Fasano alla batteria. Venerdì sera alle 22 si cambia decisamente registro, visto che sul palco si esibirà JJ Vianello con la sua storica band Gli Intoccabili. Per chi ama immergersi nel groove del soul, dello swing e del fantastico mondo degli anni 60, l’appuntamento è da non perdere. Sabato, sempre alle 22, i Brutti Sbarbi Sanitari porteranno lo spettacolo "Qualcosa di Grande per i Piccoli", dove si fa beneficenza con la musica, a favore dei piccoli pazienti dell’ospedale "Bufalini" di Cesena. La proposta è di brani rock, blues, country-rock, sonorità elettriche e un po’ acustiche, con una formazione dove ci sono anche musicisti che lavorano insieme nella sanità. La band è formata da Alvi Nobile tastiere e fisarmonica, Giorgio Fabbri chitarra e basso, Claudio Turci chitarra e basso, Massimo Bertozzi basso e violino, Maurizio Rebecchi voce e chitarra, e Costantino Mastronardi alla batteria. La prenotazione per assistere agli spettacoli è obbligatoria.

Giacomo Mascellani