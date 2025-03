Marianne Mirage presenta il suo ’Teatro’

Sabato alle 21.15 la cantautrice Marianne Mirage porta sul palco dello Spazio Marte il suo nuovo disco “Teatro”, uscito il 17 gennaio per Peermusic. Un disco poetico, in cui la musica diventa una via d’accesso privilegiata al mondo interiore, grazie alla voce di Marianne.

Cresciuta tra Edith Piaf, Billie Holiday e Milva, Marianne Mirage è una cantautrice e una musicista. Laureata in Lettere e Filosofia a Bologna affina le sue doti di attrice al Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano, dove vince una borsa di studio. Compone fin da subito in inglese, francese e italiano e, in compagnia della sua chitarra, si esibisce nei club di tutto il mondo.

Nel 2016 pubblica il suo primo album, “Quelli come me”, per Sugar Music. Il primo successo discografico arriva al Festival di Sanremo nel 2017, con “Le Canzoni Fanno Male”, scritta da Francesco Bianconi dei Baustelle e da Kaballà. Nello stesso anno Patti Smith la sceglie per aprire i suoi concerti italiani e condivide il palco con artisti italiani e internazionali, come Benjamin Clementine, Brunori Sas e Tamino.

Nel 2023 scrive e compone le musiche per la serie di Paolo Genovese “I Leoni di Sicilia” e scrive il brano “Amore mio” per il nuovo disco di Patty Pravo. I biglietti per il concerto sono disponibili su TicketOne.