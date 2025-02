Mariano Ottaviani e la sua via alla pace interiore

A Cesenatico prosegue la rassegna di incontri culturali che si tengono il lunedì. Il prossimo appuntamento è domani alle 21, al Noi Lounge Music Club di Cesenatico, dove sarà ospite Marino Ottaviani. È l’occasione per conoscere un personaggio che può aiutare a capire come raggiungere la pace interiore. È un quesito da mille e una notte, ma secondo l’esperto, esiste una pratica consente ti trovarla anche in un tempo relativamente breve. Si chiama ho’oponopono, viene dalle Hawaii ed è una pratica che alla fine accompagna in uno stile di vita, una maniera di vedere e pensare in maniera più libera e piena di amore.

La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci nel centro di Cesenatico. Anche nelle successive settimane sono in calendario incontri che si terranno sempre il lunedì sera a partecipazione gratuita e saranno l’occasione per affrontare degli argomenti solitamente poco trattati nelle rassegne che si svolgono nei locali pubblici.

g.m.