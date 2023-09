Coltiva otto piantine di marijuana nel cortile di casa, denunciato 61enne

Cesena, 5 settembre 2023 - Erano intervenuti per sedare una lite in famiglia, ma quando gli agenti sono entrati in casa, oltre ai litiganti, hanno trovato anche alcune piante di marijuana coltivate nel cortile nel retro dell’abitazione. Per questo motivo il proprietario di casa, un italiano di 61 anni, è stato denunciato e le piante sequestrate.

Il tutto è accaduto l'altra sera, quando gli agenti sono stati inviati in periferia a seguito di una telefonata che segnalava una lite in un appartamento. In un primo momento, quando gli agenti sono entrati in casa si sono trovati a dover sedare una animata discussione che poco prima era scoppiata tra i componenti della famiglia, tutti italiani, e che aveva visto in particolare come protagonisti la ex moglie del proprietario di casa, suo figlio e la nuova compagna dell’uomo.

Quando la situazione era stata riportata alla normalità i poliziotti, lasciando l'appartamento, hanno notato che nel cortile dell'abitazione erano presenti otto piantine di marijuana. Il proprietario dell'immobile, interrogato dagli agenti, ha spiegato che la coltivazione era sua. Per questo motivo, gli agenti, vista la flagranza del reato, hanno perquisito l'abitazione e al termine dell'operazione hanno sequestrato tutte le piantine, mentre l'uomo è stato denunciato.