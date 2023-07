Marina Rei, prima ’Sirena’ "La mia indole ritmica è una cosa genetica"

di Carlotta Benini

Quando nel 1996 si presentò per la prima volta sul palco di Sanremo, a piedi nudi, cantando e suonando le percussioni sulle note di ‘Al di là di questi anni’, brano che le valse il terzo posto e il premio della critica, segnò un cambio di passo rispetto a quello che si era visto fino a quel momento nel panorama musicale italiano. Figlia d’arte (il padre, scomparso un anno e mezzo fa, era Enzo Restuccia, storico batterista di Morricone, la madre anche lei musicista), Marina Rei oggi è indubbiamente una delle cantautrici più raffinate di tutti i tempi. Con il suo live elegante e magnetico domani alle 21.15 inaugura a Longiano la rassegna ‘Sirene - Voci di donne’, tre concerti gratuiti nella piazza del Castello malatestiano che proseguiranno il 3 agosto con Cristina Donà e il 17 agosto con Maria Antonietta. Sul palco la cantautrice romana presenta il suo ultimo progetto discografico ‘Donna che parla in fretta’, un album live che racchiude tutti i suoi maggiori successi e le collaborazioni che ha intessuto in quasi 30 anni di musica.

Che genesi ha questo album? "Racchiude una selezione di 18 brani dei 30 suonati dal vivo alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma il 7 settembre 2020, nel concerto celebrativo dei miei 25 anni di carriera. È stata una serata speciale, che ha visto protagonisti insieme a me gli artisti con cui collaboro da sempre. Paolo Benvegnù, Carmen Consoli, Max Gazzè, Cristiano Godano, Filippo Gatti, Francesco Di Bella, Roberto Angelini: tutti insieme su uno stesso palco, compresi Pierpaolo Capovilla e Riccardo Sinigallia, con cui per la prima volta ho duettato dal vivo. Momenti unici, che dovevano essere fissati".

Da qui il disco, uscito a marzo scorso solo in digitale, con una limited edition in vinile. "Una connotazione coraggiosa, lo ammetto. Un po’ fuori dalle righe".

Come la sua arte, del resto. "Se si riferisce al fatto di cantare suonando anche le percussioni, la mia indole ritmica è una cosa genetica. Negli anni ho dovuto anche combattere con me stessa, per non ricalcare una strada già segnata magistralmente da mio padre. Ho seguito un certo percorso musicale non con l’intenzione di rompere gli schemi, ma perché desideravo farlo. Se in qualche modo questo percorso ha lasciato un segno, mi fa piacere".

È una ‘donna che parla in fretta’, citando il titolo del suo ultimo lavoro?

"Sono tante cose (ride, ndr)! E tante donne: quelle che ho incontrato nel corso della mia carriera o a cui semplicemente mi sento vicina, che rispecchiano ognuna una parte di me. Donne forti e coraggiose, ma anche donne in difficoltà, che tuttavia non si arrendono e si reinventano, con grande spirito di rinascita. Sono tutte presenti in questo disco: un riassunto di tanti anni di incontri, concerti ed esperienze, che racchiude appieno il mio essere musicale".