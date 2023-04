Marinelli racconta il lavoro della terra nel monologo ’Non volevo fare il contadino’ tra aneddoti e consigli

Ultimo appuntamento per ’Fuori Luogo’, la rassegna dedicata alla narrazione teatrale in spazi non convenzionali per la messa in scena curata dall’associazione Sillaba.

Stasera alle 21 a Montetiffi, nel laboratorio delle Teglie dei coniugi Camilletti-Reali, in via Monteti Fosso Ville 79, Andrea Marinelli metterà in scena ’Non volevo fare il contadino’, uno spettacolo teatrale liberamente tratto dal libro omonimo e autobiografico di Matteo Pagliarani.

Protagonista della storia è un giovane agricoltore che si ritrova una sera a riflettere sulla propria vita. Da pensieri e meditazioni nasce così un inno al mondo agricolo e al mestiere del contadino tramite aneddoti personali, racconti del passato e tradizioni tramandate oralmente di padre in figlio.

Andrea Marinelli porta il teatro all’interno di un luogo inedito e originale con un monologo dedicato alla vita contadina attraverso consigli pratici per affrontare il lavoro della terra con uno sguardo nuovo, votato alle tradizioni ma anche rivolto alle innovazioni e al futuro.

Biglietti a 5 euro.

I posti sono limitati e per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 370 3685093.