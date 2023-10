Marineria, oggi si chiudono incontri del Flag

Oggi al Museo dela Marineria e in centro città si conclude la settimana di incontri ed eventi gratuiti rivolti alla cittadinanza, promossi dal Flag Costa dell’Emilia-Romagna. Una vera occasione per conoscere meglio il mondo della pesca, la marineria e le tradizioni, in uno dei porti più importanti dell’Adriatico. La sigla Flag è l’acronimo di Flag Fisheries local action group, cioè Gruppo di azione locale nel settore della pesca.