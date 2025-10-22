Marini ai Mondiali con l’Italia Under 17

La ‘cantera’ bianconera continua ad ottenere soddisfazioni, prospettive sempre più interessanti. Il difensore del Cesena David Marini è stato convocato ieri dal tecnico azzurro Massimiliano Favo tra i ventuno atleti che parteciperanno al mondiale Under 17 in programma dal 3 al 27 novembre in Qatar.

Era da 38 anni che un giocatore nato a Cesena (unica volta fino a ora) non prendeva parte a un mondiale indossando la maglia azzurra. Nell’ottobre del 1987 fu infatti il centrocampista (classe 1967) Luca Giunchi (in bianconero 1 presenza in B stagione 1986-‘87 e una in Coppa Italia stagione 1988-‘89) a partecipare al mondiale Under 20 in Cile. Davide Marini (classe 2008) è alla sesta stagione con la maglia del Cavalluccio.

Il direttore dell’area sportiva bianconera Filippo Fusco ha subito espresso tutta la propria soddisfazione: "Siamo orgogliosi, si tratta di un riconoscimento prezioso non solo per il ragazzo ma per l’intero nostro settore giovanile e per tutte le persone che negli anni hanno lavorato con passione e dedizione per la valorizzazione dei calciatori locali e del vivaio nel solco di una lunga tradizione di successi che caratterizza da sempre Cesena e il Cesena".

L’Italia Under 17 è stata inserita nel gruppo A ed esordirà lunedì 3 novembre alle 18.45 locali (16.45 italiane) sul campo dell’Aspire Zone di Doha contro i padroni di casa del Qatar. In seguito affronterà la Bolivia giovedì 6 novembre alle 15.30 locali (13.30 italiane) ed il Sudafrica domenica 9 novembre alle 18.45 locali (16.45 italiane).

Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva da Rai Sport e in diretta streaming su Rai Play. Si qualificheranno ai sedicesimi di finale, in programma il 14 e il 15 novembre, le prime due classificate di ciascuno dei dodici gironi e le otto migliori terze.