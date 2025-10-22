L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
L'autobus dei sogni
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Stupro MacerataConcessioni edilizieMiliardario PignataroAeroporto BolognaTentato rapimentoClassifica nomi
Acquista il giornale
CronacaMarini ai Mondiali con l’Italia Under 17
22 ott 2025
LEONARDO SERAFINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Marini ai Mondiali con l’Italia Under 17

Marini ai Mondiali con l’Italia Under 17

Il difensore con gli azzurrini in Qatar dal 3 al 27 novembre. Il ds Fusco: "Orgogliosi di lui,. riconoscimento prezioso".

David Marini convocato dal tecnico azzurro Massimiliano Favo per i Mondiali Under 17

David Marini convocato dal tecnico azzurro Massimiliano Favo per i Mondiali Under 17

La ‘cantera’ bianconera continua ad ottenere soddisfazioni, prospettive sempre più interessanti. Il difensore del Cesena David Marini è stato convocato ieri dal tecnico azzurro Massimiliano Favo tra i ventuno atleti che parteciperanno al mondiale Under 17 in programma dal 3 al 27 novembre in Qatar.

Era da 38 anni che un giocatore nato a Cesena (unica volta fino a ora) non prendeva parte a un mondiale indossando la maglia azzurra. Nell’ottobre del 1987 fu infatti il centrocampista (classe 1967) Luca Giunchi (in bianconero 1 presenza in B stagione 1986-‘87 e una in Coppa Italia stagione 1988-‘89) a partecipare al mondiale Under 20 in Cile. Davide Marini (classe 2008) è alla sesta stagione con la maglia del Cavalluccio.

Il direttore dell’area sportiva bianconera Filippo Fusco ha subito espresso tutta la propria soddisfazione: "Siamo orgogliosi, si tratta di un riconoscimento prezioso non solo per il ragazzo ma per l’intero nostro settore giovanile e per tutte le persone che negli anni hanno lavorato con passione e dedizione per la valorizzazione dei calciatori locali e del vivaio nel solco di una lunga tradizione di successi che caratterizza da sempre Cesena e il Cesena".

L’Italia Under 17 è stata inserita nel gruppo A ed esordirà lunedì 3 novembre alle 18.45 locali (16.45 italiane) sul campo dell’Aspire Zone di Doha contro i padroni di casa del Qatar. In seguito affronterà la Bolivia giovedì 6 novembre alle 15.30 locali (13.30 italiane) ed il Sudafrica domenica 9 novembre alle 18.45 locali (16.45 italiane).

Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva da Rai Sport e in diretta streaming su Rai Play. Si qualificheranno ai sedicesimi di finale, in programma il 14 e il 15 novembre, le prime due classificate di ciascuno dei dodici gironi e le otto migliori terze.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata