Marino Moretti, una passione olandese

Marino Moretti in Olanda. In occasione del Premio Moretti, nella casa museo affacciata sul porto di Cesenatico è stata sarà aperta una mostra documentaria e bibliografica, nata dalla donazione della professoressa Dina Aristodemo, che ha raccolto lettere e documenti sulle frequentazioni e le relazioni dello scrittore di Cesenatico in Olanda.

Nel 1998, durante le ricerche per il convegno "Non c’è luogo per me che sia lontano. Marino Moretti e l’Europa", la professoressa Dina Aristodemo, docente di Letteratura Italiana all’Università di Amsterdam, incaricata di far luce sulle relazioni culturali e di amicizia di Moretti in Olanda, scoprì numerose testimonianze interessanti presso le istituzioni pubbliche e i privati. Quelle frammentarie conservate a Casa Moretti rimandavano ai nomi di Romano Guarnieri, di Enrico Morpurgo, di Tuddie von Schmidt auf Altenstadt, di Lida Birnie e Anthony Nolet, ma non permettevano una ricostruzione dettagliata delle sue effettive frequentazioni. Dina Aristodemo ritrovò anzitutto le responsive di Moretti a Enrico Morpurgo, triestino trapiantato in Olanda, che depositò nel 1961 presso l’archivio della Biblioteca dell’Università di Amsterdam tutte le lettere, le cartoline postali e illustrate, ricevute dall’amico romagnolo.

L’epistolario, che consta di 74 pezzi, è oggi conservato nella sua integrità nella sezione manoscritti delle Bijzondere Collecties-Allard Pierson, Università di Amsterdam. Ancor più prezioso, perché altrimenti destinato ad una probabile dispersione, è il materiale rinvenuto nella villa della signora Elisabeth Julie von Schmidt auf Altenstadt-Philips (1925-2015), erede di Tuddie von Schmidt auf Altenstadt, che nel 1999, con grande generosità, lo cedette alla studiosa. Si tratta di un non trascurabile epistolario con un discreto corredo fotografico (168 pezzi tra lettere e cartoline scritte in francese dallo scrittore che talora si firmava anche M.M. o semplicemente Marino, e per questo sconosciuto agli eredi), riferibile agli anni dal 1927 al 1933, i più intensi del loro rapporto amicale. Sono lettere in gran parte riferite ai soggiorni in Olanda, utili anzitutto per ricostruire con precisione il numero dei viaggi e i periodi di permanenza dello scrittore in Olanda, che avvennero nel 1927, 1929, 1930 e 1932, e per ricostruire e comprendere la composizione del volume delle Fantasie olandesi (1932).

Dina Aristodemo, dopo avere pubblicato questi carteggi insieme ad altri documenti inediti nel volume Marino Moretti, Lettere agli amici d’Olanda (1927–1948), Edizioni di Storia e Letteratura, 2025), ha voluto donare questi materiali in suo possesso all’Archivio di Casa Moretti.

Questa mostra illustra il percorso dell’ottimo volume, integrando le fonti originarie del Fondo morettiano con i documenti della nuova preziosa acquisizione, e restituendo così in modo ancora più completo la fisionomia di un Marino Moretti appassionato viaggiatore nel nord Europa e cultore di varie relazioni letterarie e amicali.

Giacomo Mascellani