Marketing piramidale La difesa contrattacca

Si concluderà giovedì della settimana prossima, 13 aprile, il processo a carico di 17 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata all’organizzazione di una struttura di marketing piramidale, l’azienda We Work di Pievesestina. Dopo la requisitoria del pubblico ministero Sara Posa che ha chiesto la condanna di 13 imputati a quasi 30 anni di reclusione complessivamente, davanti al collegio giudicante formato da Monica Galassi (presidente), Ilaria Rosati e Marco De Leva ieri pomeriggio sono iniziate le arringhe degli avvocati difensori. Gli avvocati Alberto Giammarini di Fermo (per Paola Pulcini), Antonio Baldacci e Davide Milanesi (per Perez Luis Victor Pellegrino e Chiara Ricci), Piercarlo Bertolazzi (per Carmine Scatorchia), Francesca Versari (per Salvatore De Rosa), Anna Notari (per Massimo Palumbo), Vittorio Manes (per Alessandra Ladeira Ribeiro) e Agostina Napolitano (per Francesca Salvucci) hanno cercato di smontare il castello accusatorio messo in piedi dalla Procura della Repubblica. Il 13 aprile parleranno i difensori degli altri imputati (gli ultimi saranno Giorgio Mambelli per Giovanni Marchetti e Roberto Brunelli per Mario Pulcini), poi ci sarà la sentenza.