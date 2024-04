Marlene Kuntz con Catartica live il 16 agosto alla Rocca di Cesena

I Marlene Kuntz festeggiano i trent’anni dell’album ‘Catartica’ eseguendolo dal vivo in un tour che il 16 agosto toccherà Cesena alla Rocca malatestiana. E’ il settimo annuncio degli ospiti del cartellone di ‘acieloaperto 2024’, che arriva dopo quello degli Slowdive, che suoneranno a Villa Torlonia lunedì 1 luglio, di Fulminacci, atteso mercoledì 3 luglio sempre a San Mauro Pascoli, di Kae Tempest, che si esibirà giovedì 8 agosto alla Rocca Malatestiana di Cesena, dove arriveranno anche gli Explosions in the Sky, 11 agosto, e Vasco Brondi, 12 agosto. Presente in cartellone anche Ty Segall, in solo acustico ilì 28 agosto al Chiostro di San Francesco.

Catartica è stato, ed è tuttora, un album epocale, intriso di un rock energico, abrasivo e allo stesso tempo melodico che è stato in grado di segnare per sempre un’epoca e che è destinato a restare indelebilmente nella testa e nel cuore di chi lo ha ascoltato e di chi lo ascolterà.