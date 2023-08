Marocchino è espulso ma vuole restare

Un cittadino marocchino di 37 anni con precedenti per reati di spaccio di stupefacenti e violazione delle norme sull’immigrazione, già espulso ma che aveva avanzato una istanza di rilascio di soggiorno, ieri è stato denunciato e colpito da un ordine del questore di lasciare l’Italia entro 7 giorni. Per regolarizzare la sua posizione sarebbe dovuto andare in questura a Forlì ma non l’ha fatto. Agli agenti ha detto candidamente che preferiva rimanere a Cesenatico, ma per lui sono iniziati altri guai.