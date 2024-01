Martedì chiusa la provinciale 138

Con ordinanza della Provincia di Forlì-Cesena è stata disposta la chiusura temporanea, in entrambi i sensi di marcia, della strada "SP138 Savio" a Bagno di Romagna sud, dalle ore 6 alle 14 di martedì 16 gennaio 2024.

La chiusura si rende necessaria per le operazioni di manovra per la messa in opera del "Nuovo ponte della Roccaccia". La costruzione di questa struttura è stata disposta per permettere l’attraversamento pedonale del fiume Savio, in sostituzione del precedente ponte dichiarato inagibile e quindi successivamente demolito.

Il nuovo ponte è realizzato dal Comune di Bagno.

Per le predette ore di chiusura della SP138 i collegamenti veicolari Bagno-Verghereto hanno l’alternativa della "superstrada" E45.