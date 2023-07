Martedì d'autore sotto le stelle, conferenza sulla narrativa di W.G. Sebald a Bagno di Romagna

A Bagno di Romagna domani si apre la rassegna

"Martedì d’autore sotto le stelle" alle 21 nel cortile del Palazzo del Capitano. Roberto Greggi, docente di Lettere e tra i fondatori dell’associazione ‘centro studi Valgimigli’ terrà una conferenza su "Il fantasma della memoria. La narrativa di W. G. Sebald".

Olocausto e Germania del dopoguerra gravitano pesantemente nelle opere quasi tutte presentate come osservazioni e rimembranze di Sebald mentre viaggiava in svariate parti dell’Europa. Nel corso della conferenza, verrà fatta la proiezione delle immagini del film di Grant Gee "Patience (after Sebald)". La rassegna è promossa dalla Biblioteca comunale di Bagno di Romagna.