Martedì d’autore sotto le stelle,. Santandrea presenta il suo libro

Questa sera, martedì 27 agosto, nella corte quattrocentesca di Palazzo del Capitano di via Fiorentina, 38, a Bagno di Romagna, avrà luogo la presentazione del libro "L’oro dell’Alpe. Un mistero Romagnolo", con l’autore Francesco Santandrea, per la decima e penultima serata della rassegna letteraria estiva "Martedì d’autore sotto le stelle", promossa dalla biblioteca comunale Walter Toni del Comune termale. Una rassegna, col segnalibro iniziale al giugno scorso, che si concluderà martedì 3 settembre, nella quale si sono alternati autori locali ad autori ad alto livello nazionale, con saggi di particolare interesse per la storia locale, per l’ambiente, il territorio, l’arte, ma anche racconti e romanzi dalle tematiche varie. Tornando a questa sera, avremo sotto le stelle di Palazzo del Capitano, come detto, l’autore Francesco Santandrea, in dialogo con l’editore Mauro Gurioli di "Tempo al libro", a presentarci le coinvolgenti pagine del suo nuovo romanzo. "Un crocifisso interamente d’oro, un tempo appartenuto alla piccola e ormai diruta chiesa di Sant’Uberto in Alpe, è andato perduto nella foresta – sintetizzano dalla Biblioteca comunale –. Così almeno vuole la leggenda. Un giovane e mediocre impiegato sospeso tra due mondi, da un lato le carte bollate, la folle burocrazia, la città, dall’altro i crinali innevati e i boschi infiniti della Vallata del fiume Bidente, si metterà sulle sue tracce". Santandrea vive e lavora tra Brisighella e Faenza, dove è nato. Grande appassionato dell’Appennino tosco-romagnolo, non perde occasione per visitarne i luoghi più reconditi e meno frequentati. Per informazioni: Chiara Tosi (0543/911037).

gi. mo.