Martedì torna il presepe vivente del Sacro Cuore

Anche quest’anno i bambini e i ragazzi delle scuole del Sacro Cuore saranno protagonisti martedì 19 dicembre, dalle 16 alle 18, del “Presepe Vivente” che sarà allestito in piazza del Popolo, dove rivivrà l’atmosfera del villaggio di Natale. L’evento, giunto alla sua ventesima edizione, ritorna ad animare il cuore della nostra città nell’intento di tener viva questa tradizione popolare, che ha le sue radici nel Presepe di Greccio di San Francesco, di cui quest’anno si celebra l’ottavo centenario.

Fin dalle 16 sarà possibile visitare il paese del Natale con le botteghe di artigiani e commercianti, le casette ispirate ai mestieri che, secondo un’antica tradizione, caratterizzano i diversi mesi dell’anno e il bivacco dei pastori.

La parte narrativa dell’evento del Natale sarà consegnata ai quadri collocati sotto il loggiato del Comune: si andrà dal quadro dell’Annunciazione dell’Angelo a Maria alla Visitazione di Maria ad Elisabetta per arrivare poi alla capanna della Natività. Le scene saranno animate dai bambini della Scuola Primaria, mentre le letture saranno affidate ai ragazzi della Scuola Media. Il coro della Scuola Media accompagnerà l’evento con canti di Natale di tutto il mondo. Come nelle edizioni precedenti la benedizione del Vescovo mons. Douglas Regattieri ed il saluto del sindaco Enzo Lattuca faranno divenire il Presepe un gesto particolarmente significativo per tutta la città.