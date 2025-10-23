Martinetti, il ’re’ dei camping: "La riviera per ripartire deve riqualificare le strutture"

Cesenatico è una delle capitali romagnole del turismo all’aria aperta. A guidare due strutture simbolo, il Cesenatico Camping Village ed il Pineta sul Mare, è Terzo Martinetti, presidente della società Glamping. Dopo un’estate 2025 con un livello alto di occupazioni ed un piano di riqualificazione "green" da 3 milioni di euro, Martinetti ha messo a fuoco le priorità, affrontando le questioni di potere d’acquisto delle famiglie, investimenti strutturali e collegamenti più efficienti.

Martinetti, com’è andata l’estate 2025?

"È stata una stagione di luci e ombre, il contesto non era facile, ma noi abbiamo lavorato molto bene, con occupazioni al 95–96 per cento per larga parte dell’estate. Il rovescio della medaglia è lo sforzo commerciale, perché per raggiungere questi numeri abbiamo investito parecchio in promozione e pubblicità, con costi importanti; presenze e ricavi però ci hanno soddisfatti".

Il turismo en plein air continua a crescere, perché?

"Perché offre spazi ampi, vita informale e privacy. Le case mobili moderne sono vere unità abitative, con più camere, più bagni, grandi verande, angoli di relax e di gioco; chi le prova difficilmente torna alla camera d’albergo tradizionale".

Eppure il turismo romagnolo nel complesso fa fatica, da dove si deve ripartire?

"Dal potere d’acquisto, il carrello della spesa costa di più, i salari sono fermi e la capacità di spesa delle famiglie è più bassa; alcune misure fiscali, come detassare una quota degli stipendi, aiuterebbero anche il turismo". Cosa devono fare i privati in Riviera?

"Due cose difficili ma inevitabili, e cioè ammodernare le strutture e fare una politica commerciale più efficace, che parli sia ai clienti storici che ai nuovi potenziali. Come destinazione, ultimamente, su questo siamo stati un po’ carenti".

Riqualificare costa, gli strumenti urbanistici sono sufficienti?

"No e servono soprattutto strumenti finanziari, la vera riqualificazione richiede interventi milionari per singola struttura e mutui a 20–30 anni. Le banche devono erogarli, gli imprenditori ripagarli, ma con garanzie pubbliche da Stato o Regione, anche tramite consorzi fidi e, dove possibile, abbattimento dei tassi. Con 200–300 mila euro non si cambia passo in una struttura ricettiva".

La Regione ha annunciato incentivi alla riqualificazione, che cosa vi aspettate?

"Rapidità e operatività, programmi chiari, garanzie sui finanziamenti e procedure snelle; così il settore può investire e programmare".

Capitolo collegamenti, aeroporti e viabilità possono fare la differenza?

"Moltissimo. In 3–4 anni serve una regia unica tra gli aeroporti regionali, niente concorrenza interna, ma promozione coordinata per portare nuovi voli turistici. La variante A14 a Bologna può aiutare, purché in tempi ragionevoli, perché con 8–9 ore d’auto un milanese ha mezzo mondo alternativo a portata di volo".

Avete annunciato un piano "green" da 3 milioni, in cosa consiste?

"È un progetto che unisce imprenditoria ed istituto bancario. Puntiamo su ambiente e qualità, nei campeggi abbiamo 1.400 alberi e ampie aree verdi che vogliamo preservare e potenziare. Miglioriamo sentieri e viabilità interna con soluzioni rispettose del contesto e abbiamo realizzato un parcheggio coperto da un grande impianto fotovoltaico che produce oltre 300 Kwh di energia pulita, un contributo concreto ai consumi".

Nella gestione dei suoi campeggi oggi c’è anche la sua famiglia, quanto conta?

"Parecchio, nostro figlio Lorenzo è entrato a pieno titolo su gestione, marketing e innovazione; mia moglie Patrizia porta equilibrio e una cultura turistica di famiglia. In un’azienda grande la famiglia resta un valore aggiunto".

Qual è il suo bilancio imprenditoriale in termini di fatturato? "In dieci anni abbiamo triplicato il fatturato portandolo da 4 a 12 milioni di euro. Siamo passati dal solo campeggio stagionale a un mix, con oltre 400 case mobili, turisti stanziali, di passaggio, piazzole camper, con un villaggio aperto 10 mesi e l’altro 4–5 mesi. La chiave è stata investire e tenere alta la qualità". Giacomo Mascellani