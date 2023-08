Martiri di Ponte Ruffio del 1944 L’omaggio delle due città

I sindaci di Cesena e Cesenatico hanno commemorato ieri i martiri di Ponte Ruffio, otto giovani renitenti alla leva fucilati dai nazifascisti il 18 agosto 1944. Nell’agosto di 79 anni fa, alcuni marinai in servizio al semaforo marittimo militare di Cesenatico decisero di disertare per unirsi ai partigiani dell’ottava brigata Garibaldi. Il gruppo, composto dal maresciallo Giuseppe Poggiali e dai giovani Gino Gusella, Rino Liverani, Angelo Prodi, Tullio Giorgetti, Guglielmo Zanuccoli e Sauro Casali (a questi si aggiunsero più tardi Dino Ricci, Arnaldo Gaza e Isacco “Sascia” Akim), la sera del 18 agosto 1944 si trovava a Ponte Ruffio nella casa colonica della famiglia Pieri. Qui, a seguito di una soffiata di uno dei partigiani catturato dai fascisti, venti o trenta brigatisti neri di Cesena (secondo alcune fonti unitamente ad alcuni tedeschi) raggiunsero i marinai e gli altri che si erano uniti a loro, li fecero prigionieri e li portarono al centro del ponte di Ruffio. Una volta arrivati a destinazione li fucilarono. A salvarsi furono Sauro Casali che all’arrivo dei fascisti si trovava fuori dalla casa e per questa ragione riuscì a scappare, e Gino Gusella che fingendosi morto riuscì ad ingannare i suoi aguzzini e a fuggire alla volta di Cesenatico. "La strage nazifascista di Ponte Ruffio – commenta il sindaco Enzo Lattuca – non può essere dimenticata non solo perché rappresenta una delle pagine più drammatiche della storia del nostro territorio ma anche perché unisce in un unico ricordo tutta la Romagna. Gli otto uomini brutalmente uccisi, il più piccolo aveva 18 anni, erano originari di Cesenatico, Rimini, Bologna, Ravenna e Imola. Furono colpite le loro famiglie e con queste le rispettive comunità che continuarono a lottare per garantire la libertà e il ritorno dei valori democratici a tutti noi".