Martorano 1960: battuta di caccia allo storione

Una storia inaspettata, ma non disastrosa, del fiume Savio nel nostro passato prossimo: la rocambolesca cattura d’uno storione. Accadde proprio in una domenica di maggio del 1960 in quel di Martorano. Una vecchia e sgualcita foto di quell’evento ci ha fatto aprire la cannella dei ricordi: allora eravamo bambini, ma in città se ne parlò parecchio. In quegli anni non c’erano pagine di cronaca locale (figuriamoci Internet) e tuttavia, come canta Fabrizio De Andrè in “Bocca di Rosa”, una notizia un po’ originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall’arco scocca corre veloce di bocca in bocca. E dunque: al tramonto di quella domenica di maggio alcuni pescatori pescavano i buratelli (allora c’erano, il Savio era molto pescoso) quando videro, con grande stupore, la forma argentea di una grande pesce andare e venire sotto il pelo dell’acqua. Un “burdèl” fu incaricato di correre da un amico che aveva una piccola rete da pesca, a dirgli di venire subito.

Era antica consuetudine dello storione risalire dal mare i fiumi, il Po ma non solo, per la deposizione delle uova che avviene appunto in primavera. Storie di secoli ormai lontani, di cui localmente si era persa memoria. Ad ogni modo si pensò subito a come prendere quella bestia misteriosa dal muso acuto che non si era allontanata da quel sito. La sua cattura avverrà notte tempo: ma, al riguardo, circolarono a Martorano e in città, due versioni. Quella ufficiale: la cattura dopo vari tentativi avvenne grazie alla piccola rete da pesca. Quella ufficiosa: qualcuno andò a casa a prendere la doppietta, caricata a pallettoni: questa versione era solo sussurrata (a patto di non dirlo a nessuno, ovviamente) poichè in maggio la caccia è chiusa e dunque sparare è un reato. Sia come sia, quel gran pesce fu catturato, misurato e pesato: lungo circa 1,90 metri, 65 kg. di peso. Lì per lì non fu identificato come specie: lo dimostra il fatto che una volta apertogli il ventre furono buttava le via le uova (da cui si ricava il caviale). Poi fu solo questione di ore: il giorno dopo Nello Casali, proprietario del famoso ristorante cesenate, acquistò il pesce (che ha carni prelibate) per la somma di 25.000 lire, quasi uno stipendio mensile medio di allora. Casali ben conosceva le ghiotte ricette (n.749/ 480) proposte dall’Artusi.

La citazione di “un grande storione catturato…da cacciatori” e poi servito in tavola in piatti memorabili la ritroviamo nel gustoso libro “Cestini…cestini caldi. Storia dei Casali”, di Franco Casali. Per ulteriore curiosità abbiamo consultato anche un testo tecnico del 1960: “Il pescatore all’amo in acque dolci” che annovera le diverse specie di storione pescabili a canna, ma sempre più rari già allora nelle acque interne. “Storione, pesce dell’ordine dei Ganoidi (dal greco “gànos”, che vuol dire lucentezza)… Maggio e giugno sono i mesi migliori. Le sue carni sono molto apprezzate. Volendo affrontare questa pesca è bene dotarsi di attrezzature molto robuste, perché si può incocciare in esemplari molto considerevoli”. E chi se l’aspettava l’inattesa e sventurata storiona, quella lontana domenica sera di maggio lungo il Savio di Martorano?