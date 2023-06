"Martorano, perché la scuola si è allagata?"

Tra le numerose strutture allagate dall’alluvione c’è anche l’interrato della scuola primaria di Martorano, ed è proprio su questo tema che i consiglieri del Gruppo Lega Antonella Celletti, Fabio Biguzzi, Enrico Sirotti Gaudenzi (nella foto), Beatrice Baratelli, hanno presentato un’interrogazione alla Giunta.

"Prima o poi la Giunta Lattuca dovrà rispondere in modo analitico e esauriente ai tanti interrogativi su ciò che non ha funzionato nella fase di emergenza meteo - scrivono i consiglieri della Lega -. L’allagamento di molte strutture interrate, garage, cantine e altri ambienti non è avvenuto direttamente attraverso l’esondazione del Savio ma dal reflusso delle acque, non bloccato da appositi dispositivi, nelle condutture fognarie e dalla conseguente fuoriuscita di acque sporche e maleodoranti dai tombini. Sembra questa la causa dell’allagamento che avrebbe interessato tutto l’interrato della scuola primaria di Martorano".

"La struttura scolastica è stata oggetto di recenti lavori strutturali e di efficientamento energetico - scrivono i consiglieri - per un costo di oltre 1 milione e 200mila euro ed è stata inaugurata nella sua nuova veste il 22 dicembre 2021". Di qui una serie di interrogativi esposti dai consiglieri della Lega. "Alla Giunta chiediamo quali specifici danni abbia riportato la scuola in rapporto ai lavori di ristrutturazione realizzati, se nel progetto fossero previsti strumenti tecnici per impedire l’eventualità di allagamenti del piano interrato, quali lavori di ripristino della scuola siano già stati realizzati o siano ancora in corso, per quali costi e, infine, se nella struttura fossero previste attività di centro estivo 2023 e se verranno attivate o meno".