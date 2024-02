’Mary e lo spirito di mezzanotte’ al cinema Eliseo

Oggi alle 18,30 il regista Enzo D’Alò e la produttrice e doppiatrice Maricla Affatato accompagneranno la proiezione del film di animazione ’Mary e lo spirito di mezzanotte’. Liberamente tratto dal romanzo “La gita di Mezzanotte” di Roddy Doyle, una storia universale d’amore e amicizia che ci regala un nuovo personaggio da ricordare. Mary è una bambina di undici anni appassionata alla cucina. La nonna la sostiene sempre, anche quando esaminatori saccenti non apprezzano i suoi piatti. Ma la nonna è anziana e subisce un ricovero in ospedale. Mary ne è addolorata ed aumenta nei suoi confronti le attenzioni da nipote affezionata, sostenuta in questo da una misteriosa giovane donna che è comparsa all’improvviso sul suo cammino. Dal regista dell’indimenticabile La Gabbianella e il gatto una delicata e divertente storia di crescita per tutta la famiglia. L’evento è in collaborazione con AGIS - Fice Emilia Romagna. Per maggiori info e prenotazioni: www.cinemaeliseo.it - tel. 0547 21520.