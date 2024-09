Marzio Ravaioli a 60 anni non sa stare senza correre: "Davanti ai ventenni, è una gran soddisfazione"

Marzio Ravaioli esce un briciolo dagli schemi classici in cui inquadri un sessantenne. Imprenditore edile (è nato nel 1964), abita nel comune di Sarsina, sposato felicemente con Patrizia, ha un difetto: non riesce a stare fermo, alimenta mille hobby, alcuni dei quali pericolosissimi. Sci, Moto d’acqua, ma soprattutto moto, la sua droga. E ama vincere, senza guardare più di tanto la carta di identità, anzi divertendosi a smentirla. Sì perché Ravaioli si impunta e vuole battere anche chi potrebbe essere suo figlio, ventenni promesse del motociclismo che vedono questo simpatico sessantenne che gli dà filo da torcere. "Ho vinto tanti campionati, nel 2006 quello italiano di minimoto, a volte mi ha bloccato qualche caduta coi soliti infortuni. Ho solo una trentina di viti in corpo e due metri di cicatrici. All’ospedale Bufalini sono schedato, quando arrivo ormai gli infermieri mi salutano come uno di loro", racconta. E ride, ma è vero. La sua specialità attuale è la Supermotard, una sorta di motocross con gomme lisce con piste parte in asfalto e parte in terra. Nei weekend prende su il camper attrezzato ad officina coi motori a bordo, carica la moglie Patrizia e via verso le piste per le gare. "Quest’anno – va avanti – ho vinto 6 gare e alla fine il Campionato Nord Est che comprende Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli e Trentino. Vinco le gare della mia categoria, quella degli over 40. Ma poi accorpano i tempi e i miei sono migliori anche delle altre categorie dei più giovani e quindi ho vinto anche la classifica assoluta. Una gran soddisfazione mettere dietro i ventenni".

d.z.