"’Marzo delle donne’ insulta il loro ruolo"

Gioventù Nazionale Forli-Cesena, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, all’attacco contro la manifestazione cesenate il ’Marzo delel donne’. "Il furore ideologico della cultura woke è arrivato anche a Cesena – afferma–. Troviamo vergognoso che il ciclo di appuntamenti per la Festa della Donna venga denominato ‘Marzo delle donne’, con l’utilizzo della schwa al posto della vocale al femminile. Si tratta di un vero e proprio insulto al ruolo della donna, che viene cancellato in nome di un’inclusivita, ma che in realtà discrimina le donne stesse".