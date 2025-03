Marzo tutto al femminile al Victor

Un cartellone declinato al femminile, nel mese dedicato alle donne. Il cineteatro Victor di San Vittore nel corso di marzo proporrà un variegato programma di appuntamenti che spazieranno fra teatro, musica e cinema. La rassegna ‘Teatro fuori città’, organizzata da Teatro delle Lune appunto in collaborazione col Victor, porterà dunque alla ribalta storie e figure femminili con due appuntamenti. Si comincia il 7 marzo alle 21.15, con lo spettacolo ‘In_grata’, presentato da ‘Citofonare Tavella’. Il testo è ispirato a ‘The Cagebirds’, un atto unico del drammaturgo britannico David Campton, rappresentato per la prima volta nel 1972. L’opera esplora i temi della conformità, della libertà e dell’identità attraverso la metafora degli uccelli in gabbia. Uno spettacolo tutto al femminile che racchiude una verità autentica e profonda. Otto storie, 8 donne, 8 reali intenti che si mescolano e danno vita a un vero e proprio concerto sonoro. In scena Alessandra Affatato, Lara Balducci, Elisa Borghesi, Stefania Fabbri, Roberta Mussoni, Giorgia Natale, Stefania Tamburini, Mariacarla Tavella. Regia di Daniela Lupparelli. Il 14 marzo, sempre alle 21.15, sarà invece la volta di ‘Dalida, ciao amore ciao’, portato in scena dal Teatro delle Lune. La voce narrante di Monica Briganti accompagnata dalla cantautrice Francesca Romana Perrotta e dalla sua band raccontano la storia di Yolanda Cristina Gigliotti, in arte Dalida. Artista bella e talentuosa, di un perfezionismo al limite dell’assurdo, è stata una donna sensibile e fragile, che ha in continuazione ricostruito il puzzle della sua vita, alla ricerca della felicità.

A completare il cartellone teatrale ci sarà ‘L’abito parla’, che approderà sul palco del Victor il 13 marzo alle 20.30. Si tratta di uno spettacolo sperimentale, presentato dalla Scuola Moda Cesena, che intreccia moda e teatro per dare voce alle storie dietro ogni creazione. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra introspezione, rinascita e celebrazione dell’identità attraverso performance, narrazioni e proiezioni. Francesca Romana Perrotta firmerà anche lo spettacolo musicale ‘Amore/Non amore’, in programma il 27 marzo alle 21 per iniziativa dell’Associazione Perledonne. Ad arricchire la rappresentazione ci saranno le letture a cura di Paola Roscioli e Lorenzo Pieri. Sempre nell’ambito della rassegna, il 3 aprile Benedetta Tobagi arriverà al Victor per presentare il suo ultimo libro ‘Covando un mondo nuovo. Viaggio tra le donne degli anni Settanta’ realizzato insieme a Paola Agosti. Tornando a marzo, anche la programmazione del cinema di San Vittore sarà ampiamente dedicata all’universo femminile e inoltre nell’atrio verranno esposte le opere delle artiste Dea Valdinoci, Laura Maria Mino, Nilde Capelletti e Luisella Ceredi.