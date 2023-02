Maschere in ballo alla Dance Dream A Savignano letture in biblioteca

Torna il Carnevale della Dance Dream, una divertente occasione per abbinare alla passione della danza la creatività di tante maschere fantasy. La due giorni di coriandoli e stelle filanti parte oggi con una festa riservata al primo, terzo, quarto, sesto e settimo Corso. Il bis domani con il party dedicato ai bambini del Giocodanza e agli allievi del secondo e quinto Corso. La festa, riservata ai soci, si svolgerà nella sede di piazza Ugo Bassi in orario di lezione (dalle 15 alle 21.30). Tra scherzi e dolcetti, il dress-code prevede, ovviamente, i costumi in maschera.

Domani a Savignano sul Rubicone letture mascherate nella Biblioteca dei Ragazzi. L’invito per il martedì grasso è alle 15 in maschera per una sessione di trucco e parrucco, alle 16 letture di Carnevale con la "Compagnia dei Giunchi" e merenda per tutti i bambini. Partecipazione gratuita, prenotazione al 333.3238121.