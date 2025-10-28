Mascherine Covid irregolari. Assolti Marcello Minenna,. Gianluca Prati e Sergio Covato

Abbracci, pacche sulle spalle e lacrime, tante lacrime da parte delle mogli degli imputati subito dopo la lettura della sentenza del processo per la cosiddetta ‘truffa delle mascherine’ ai danni dell’Ausl Romagna. Ma la truffa non c’era, e quindi tutti sono stati assolti con formula ampia: Marcello Minenna e Sergio Covato perché il fatto non sussiste, Gianluca Prati perché il fatto non costituisce reato.

La sentenza del processo (che si è svolto col rito abbreviato) è stata letta del giudice dell’udienza preliminare Ilaria Rosati poco dopo le 17.30 nell’aula al quarto piano del tribunale di Forli.

In mattinata avevano svolto le arringhe difensive gli avvocati cesenati Giovanni Maio e Alessandro Monteleone che hanno sollecitato l’assoluzione di Gianluca Prati, allora responsabile del Magazzino unico dell’Ausl Romagna che ha sede a Pievesestina, e adesso in pensione nella sua casa di Forli.

Poi il pubblico ministero Laura Brunelli aveva replicato ai difensori sollecitando nuovamente la condanna dei tre imputati rimasti nel processo per la fornitura di mascherine non idonee all’Ausl Romagna nel 2020, all’inizio della pandemia, quando era molto difficile trovare dispositivi di protezione individuale, e l’Ausl Romagna si affidò all’ex parlamentare romagnolo della Lega Gianluca Pini e alla sua azienda Codice di Fusignano per ottenere una fornitura di quattro milioni di mascherine provenienti dalla Cina per un importo di tre milioni e mezzo di euro.

Per Marcello Minenna, 53 anni, romano, che all’epoca dei fatti era direttore generale dell’Agenzia delle Dogane, difeso dal professor Vittorio Manes di Bologna e dall’avvocato Gianluca Tognozzi di Roma, era stata chiesta la condanna a due anni e quattro mesi di reclusione per il reato di corruzione in concorso con Gianluca Pini, uscito dal processo patteggiando una pena di 23 mesi di reclusione (con la condizionale). Per Gianluca Prati, 52 anni, forlivese, responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna che ha sede a Pievesestina di Cesena e direttore dell’esecuzione del contratto di fornitura delle mascherine da parte dell’azienda Codice di Gianluca Pini, era stata chiesta la condanna a un anno di reclusione per il reato di frode nelle pubbliche forniture: secondo l’accusa avrebbe aiutato Pini nelle pratiche per la fornitura all’Ausl di mascherine risultate non idonee. Infine per Sergio Covato, 64 anni, all’epoca funzionario della prefettura di Ravenna, difeso dall’avvocato Carlo Benini, erano stati chiesti due anni di reclusione perché avrebbe operato per sollecitare il rilascio del porto d’armi per difesa personale a un imprenditore amico e socio di Gianluca Pini che in cambio si sarebbe interessato per fare assumere la figlia del funzionario in una banca di San Marino.

Dopo la sentenza la pm Laura Brunelli ha lasciato rapidamente l’aula, mentre tutti i legali hanno espresso grande soddisfazione per la sentenza. Marcello Minenna ha detto che potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di assessore nella giunta della Regione Calabria che Roberto Occhiuto sta formando dopo aver vinto le le elezioni tre settimane fa ed essere stato confermato presidente proprio ieri.