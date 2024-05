Mascherine, l’Avvocatura è parte civile

Secondo rinvio per l’udienza davanti al giudice delle indagini preliminari Ilaria Rosati che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio di cinque persone accusate di vari reati in relazione all’inchiesta sulla fornitura all’Ausl Romagna di oltre quattro milioni di mascherine fabbricate in Cina, ma prive delle caratteristiche necessarie a proteggere dal Covid e con certificazioni contraffatte. Il primo rinvio c’era stato il 19 marzo per un difetto di notifica; anche ieri mattina uno degli avvocati difensori ha sollevato lo stesso problema, per cui l’udienza è stata aggiornata al 31 maggio.

La vicenda è relativa all’emergenza Covid, ma è diventata di dominio pubblico nel giugno dell’anno scorso, quando furono arrestate diverse persone, fra le quali Gianluca Pini, 51 anni, ex parlamentare della Lega Nord e imprenditore nei settori della ristorazione a Forlì e dell’import-export con un’azienda che ha sede a Fusignano, in provincia di Ravenna. Pini è già uscito dall’inchiesta perché ha patteggiato una pena di due anni di reclusione (con la condizionale) e la confisca di beni per 800.000 euro.

Dovranno comparire davanti al Gip Marcello Minenna, 52 anni, già direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, attualmente assessore a della Regione Calabria, contro il quale si è costituita parte civile l’Avvocatura dello Stato; l’autotrasportatore forlivese Gianluca Fiore; Gianluca Prati, 50 anni, responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna di Cesena; Sergio Covato, 63 anni, di Ravenna, e Bruno Ciuccoli, 61 anni, autotrasportatore cesenate.