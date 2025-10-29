Mascherine, tutti assolti. La soddisfazione dei difensori degli imputati dopo due anni

Il giorno dopo la sentenza di assoluzione che ha concluso il processo di primo grado (col rito abbreviato) di quella che era stata definita ‘la truffa delle mascherine’ ai danni dell’Ausl Romagna e che invece tale non si è rivelata, i tre imputati rimasti nel processo non rilasciano dichiarazioni, rimandando alla pubblicazione delle motivazioni della sentenza, fra 60 giorni. In particolare Marcello Minenna, il personaggio più noto poiché ricopriva l’incarico di direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che potrebbe tornare a ricoprire l’incarico di assessore all’Economia e Finanze della Regione Calabria, dal quale è decaduto per le dimissioni del presidente Roberto Occhiuto (centrodestra) che è poi stato rieletto ed è stato proclamato presidente nelle stesse ore in cui a Forlì veniva assolto Minenna.

"Non so se il dottor Minenna sia intenzionato a riprendere il suo impegno di assessore regionale – commenta il professor Vittorio Manes di Bologna che lo ha difeso insieme all’avvocato Gianluca Tognozzi di Roma –, ma di certo non sussiste alcun impedimento in base alla Legge Severino, tanto più dopo la sentenza di assoluzione con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ che restituisce finalmente dignità a un servitore dello Stato costretto a dover sopportare addirittura la restrizione della propria libertà personale nella fase delle indagini per accuse che sono state spazzate via una volta per tutte".

Anche i difensori di Gianluca Prati, ex responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna di Pievesestina (ora in pensione), avvocati Giovanni Maio e Alessandro Monteleone, esprimono "estrema soddisfazione. Ora il nostro assistito è più sereno dopo momenti di profonda e ingiusta sofferenza. Abbiamo sempre creduto alla sua totale estraneità alle gravi accuse formulate dal pubblico ministero e abbiamo provato al giudice che il dottor Prati ha sempre agito nell’esclusivo interesse dell’Ausl della Romagna, che non si è costituita parte civile nel procedimento penale e non ha mai adottato provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Con la preziosissima collaborazione del dottor Prati, vera e propria memoria storica del processo iniziato con l’udienza preliminare del 19 marzo 2023, abbiamo posto all’attenzione del giudice una mole impressionante di documenti, email, intercettazioni telefoniche di estrema rilevanza processuale, che, a nostro avviso, hanno destabilizzato l’impianto accusatorio del pubblico ministero".

Pure l’avvocato Carlo Benini di Ravenna, difensore di Sergio Covato che era stato coinvolto nel processo per una vicenda che non c’entrava con le mascherine, esprime soddisfazione: "Conosco Covato di persona ed ero sicuro della sua innocenza, ma già il tribunale del riesame aveva demolito l’impianto accusatorio della Procura della Repubblica".